Deportes
La Mañana Boca

Boca disputa su primer amistoso del año ante Millonarios

El Xeneize, aún sin refuerzos anunciados, abre el 2026 en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca vs. Millonarios de Colombia.

Boca enfrenta a Millonarios este miércoles en un partido amistoso, en el marco de un homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputa desde las 19 horas de la Argentina en la Bombonera, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

Las formaciones de Boca vs Millonarios

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Alex Moreno, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Rodrigo Ureña, Alex Castro, Julián Angulo; David Silva y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.

Cómo ver en vivo Boca vs Millonarios

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

