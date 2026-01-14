Boca disputa su primer amistoso del año ante Millonarios

El Xeneize, aún sin refuerzos anunciados, abre el 2026 en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca enfrenta a Millonarios este miércoles en un partido amistoso, en el marco de un homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputa desde las 19 horas de la Argentina en la Bombonera, y se podrá seguir en vivo por Disney+.