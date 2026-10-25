Boca e Independiente, palo a palo en un partidazo en Avellaneda

El Xeneize, que viene de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, quiere pelear bien arriba en el certamen local.

En un arranque de primer tiempo de mucho análisis y poco ataque en profundidad, Boca tuvo la jugada más clara. Luego de un gran centro de Lozano desde la derecha, fue Flores quien apareció por el segundo poste e intentó definir de primera, pero su ejecución no tuvo dirección y se fue afuera. Al rato, Merentiel se metió en el área y Mele -el reemplazante de Rodrigo Rey, que no fue ni siquiera convocado- atajó el disparo con las piernas.

Más allá de la superioridad xeneize, que se ratificó tras un cabezazo fallido de Ascacibar, los contraataques de Independiente llegaron a lastimar en ocasiones y el Rojo estuvo cerca de abrir el marcador. Pérez Curci se metió solo por la banda derecha , se acomodó y remató cruzado apenas afuera.

¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE COMIÓ EL PIBE!! ¡¡FLORES LE ERRÓ AL ARCO LUEGO DE UN GRAN CENTRO DE LOZANO Y SE PERDIÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/gMIBAlrjuA

Los de Jadson Viera mejoraron con el correr de los minutos, aunque sin mostrar demasiados argumentos para igualar el compromiso. Maxi Meza intentó de volea tras una linda habilitación de Chimy Ávila, pero contuvo Montero; y Montiel le pegó de tiro libre por encima del travesaño. Poco para el local, que se fue al vestuario entre silbidos y con un clima caldeado .

En la segunda mitad, el Diablo exhibió una faceta más ofensiva, pese a que las aproximaciones habitualmente terminaban en la nada. Apenas un par de movimientos interesantes de Montiel y las buenas recepciones del 9 ex Betis sirvieron para levantar el ánimo de los hinchas, que aprovecharon la salida de Velasco para tirarle de todo. Merentiel le erró a la pelota y falló un gol insólito frente al arco, y Palais respondió con un tiro al ángulo que de milagro no entró.

¡¡LA BESTIA MERENTIEL LE ERRÓ A LA PELOTA Y SE PERDIÓ DE MANERA INSÓLITA EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE!!



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La intensidad del encuentro creció y los dos equipos, completamente partidos en el medio, se jugaban todo por el triunfo. El Chimy sacó un sablazo que no llegó a destino y, del otro lado, Enner Valencia estuvo a punto de sellar el 1-0. El ecuatoriano, que ingresó en el segundo tiempo, no pudo disparar gracias al gran cruce de Arias.

¡¡PALAIS LA QUISO PICAR Y APARECIÓ MONTERO!! ¡¡BRILLANTE EL ARQUERO COLOMBIANO DE BOCA PARA NEGARLE AL PIBE EL 1-0 DE INDEPENDIENTE!!



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La previa del clásico Independiente-Boca

Luego de asegurar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras derrotar a Vasco da Gama en el Maracaná, Boca visita desde las 17 a Independiente en el Libertadores de América con la intención de seguir bien arriba en su grupo. El clásico, transmitido por ESPN Premium, tiene como árbitro principal a Nazareno Arasa, con Adrián Franklin secundándolo desde el VAR.

Formación de Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Manuel Arrayago, Sebastián Valdéz, Nahuel Banegas; Mateo Pérez, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Josias Palais y Chimy Ávila. DT: Jadson Viera.

Formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.