Boca fue impreciso, erró un penal y empató ante Millonarios en La Bombonera

El Xeneize, aún sin refuerzos anunciados, abrió el 2026 en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia , en condición de local, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. En La Bombonera , ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al difunto Russo.

El Xeneize, con el apoyo de su gente en una cancha con gran cantidad de público, empujó y tuvo las situaciones más claras en el inicio del partido. A los 7 minutos, Lautaro Di Lollo pudo abrir el marcador con un cabezazo, que se fue apenas por arriba del travesaño .

De la mano de Brian Aguirre y Exequiel Zeballos , el equipo local tuvo dos oportunidades más que no supo aprovechar. Finalmente, un tiro libre de Leandro Paredes al último minuto del primer tiempo pasó rozando el ángulo, donde incluso algunos presentes lo celebraron a pesar de que pegó en el parante trasero del arco.

Entre los dirigidos por Claudio Úbeda se destacó Ander Herrera en el mediocampo, con su característico juego de primera, y Ayrton Costa en el fondo quien jugó con una intensidad propia de un duelo por los puntos.

El complemento no fue una excepción y Boca continuó siendo una tromba: a los 23 minutos, Miguel Merentiel impactó un remate al travesaño que salvó a Millonarios.

¡¡ERA UN GOLAZO DE MERENTIEL PERO LA PELOTA PEGÓ EN EL TRAVESAÑO!!





Para colmo, también desperdició un penal para profundizar la falta de puntería: a Exequiel Zeballos le cometieron una falta dentro del área durante los minutos finales y él mismo se hizo cargo del tiro, pero fue un remate anunciado a la derecha del arquero que Guillermo De Amores salvó sin ningún sobresalto.

¡NO FUE LA TARDE DEL CHANGO! ¡DE AMORES LE ATAJÓ EL PENAL A ZEBALLOS EN LA BOMBONERA!





Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de caracter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22.30 horas en el estadio Américo Montanini.

La palabra de Juan Román Riquelme

A pesar del flojo rendimiento del Xeneize y la falta de definición, el presidente Juan Román Riquelme aseguró en la previa que Boca no busca más refuerzos que Marino Hinestroza por el momento.

“No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel”, explicó el “Torero” mientras aguarda por el inicio de la campaña en la que los de La Ribera deberán afrontar la triple competencia.

“Tenemos muchos torneos, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar es muy importante, para la gente también, esperamos poder llegar hasta el final”, agregó el mandatario azul y oro.

"NO TENEMOS QUE VOLVERNOS LOCO, TENEMOS UN GRAN PLANTEL"





“Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, destacó el ex mediocampista ofensivo con pasado en Barcelona y Villarreal, ambos de España.

“En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices, en la tele decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y después llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes”, finalizó el mandamás de Boca.

Las formaciones de Boca vs Millonarios

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Alex Moreno, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Rodrigo Ureña, Alex Castro, Julián Angulo; David Silva y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.

Cómo ver en vivo Boca vs Millonarios

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.