Boca fue superior y venció a Universidad Católica en su debut en la Copa Libertadores

El Xeneize le ganó al equipo chileno, y comenzó su camino en el certamen continental con una victoria.

Boca venció 2-1 a Universidad Católica en el debut por Copa Libertadores.

Boca debutó en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile con una victoria por 2-1 con goles de Paredes y Bareiro. El Xeneize fue ampliamente superior en el trámite del partido, pero sufrió al final por el descuento de Díaz. En el otro partido del grupo, Cruzeiro le ganó 1-0 a Barcelona en Ecuador.

Claudio Úbeda decidió guardar titulares en el partido ante Talleres por el Torneo Apertura, para que lleguen frescos a este encuentro y tuvo balance positivo: victoria en Córdoba para acomodarse en el campeonato local , y comienzo con el pie derecho en la Libertadores.

A pesar de guardar jugadores, el Xeneize tuvo algunos titulares lesionados: Agustín Marchesín no llegó a recuperarse para ocupar el arco, que siguió en manos de Leandro Brey. Por otro lado, el Changuito Zeballos podría reaparecer en la próxima fecha del Apertura contra Independiente.

Así fue el partido entre Boca y Universidad Católica

El partido empezó bastante lento en el trámite futbolístico pero picado entre los jugadores: tras un par de faltas duras de ambos lados, en tan solo siete minutos se armó una fuerte pelea con varios empujones, que terminó con Paredes y Zampedri amonestados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041677921438327035?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ARRANQUE CALIENTE EN CHILE! ZAMPEDRI LO EMPUJÓ A BAREIRO Y SE PICÓ TODO ENTRE LA U CATÓLICA Y BOCA.



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A los 16 minutos del primer tiempo Boca se puso en ventaja en Chile: tras un defectuoso despeje de la defensa de Universidad Católica, Leandro Paredes recuperó y cruzó la pelota desde la medialuna al palo derecho del arquero y puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041679694081175665?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA.



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Boca tuvo el segundo en los pies de Ascacibar, que controló en el área tras un gran pase de Paredes, y metió un zurdazo de volea, que tapo Bernedo, evitando la ampliación del marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2041684230615236816?s=20&partner=&hide_thread=false Control espectacular y bolea de Ascacibar que casi termina en un golazo



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En tan solo dos minutos del complemento, Boca tuvo una chance inmejorable para ampliar el marcador: tras una jugada preparada, Costa quedó contra el arquero, y luego de picarla, un defensor chileno la sacó en la línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2041693688170979741?s=20&partner=&hide_thread=false Era un GOLAZO de #Boca, pero justo le sacaron la pelota en la línea a Ayrton #Costa tras la asistencia de #Delgado.... pic.twitter.com/7ExF4MIsBq — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 8, 2026

A los 54 minutos, tras un excelente desborde por derecha y un centro preciso al área, Zampedri conectó un cabezazo de pique al piso, que Brey sacó a mano cambiada cuando era el empate del equipo chileno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041695103488586126?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BREY SALVÓ A BOCA! Gran atajada del arquero xeneize para evitar el empate de la U Católica.



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Boca reaccionó tras unos minutos con tenencia de la Universidad Católica, y tuvo nuevamente una chance clara con una buena jugada individual de Aranda, que no había estado fino en la primera mitad, pero el volante definió muy cerca del palo izquierdo del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041700638308859979?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL PIBE TUVO SU CHANCE! Aranda recibió el pase de Paredes, encaró y casi marca su gol en el debut.



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Boca llegó al 2-0 con el juvenil Aranda nuevamente como protagonista: se abrió por izquierda y metió un taco perfecto para Blanco, que pasó como una flecha y tiró el centro para que Bareiro amplíe la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2041697795690647561?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Boca! La empujó Bareiro tras un gran pase de Blanco



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Universidad Católica descontó ante Boca a los 83 minutos: tras un córner, la pelota quedó en el área chica, y ante una mala salida de Brey, Juan Ignacio Díaz empujó la pelota para el 2-1.

Los datos del partido entre Boca y Universidad Católica

Copa Libertadores.

Fecha 1.

Grupo D.

Universidad Católica 1-2 Boca.

Estadio: San Carlos de Apoquindo.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda. Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Juan Ignacio Díaz, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Clemente Montes, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.