Deportes La Mañana Boca Boca sufre, pero le gana a un durísimo Argentinos Juniors desde el arranque del partido

El elenco que se imponga en el duelo que se disputa en la Bombonera se medirá en la próxima instancia ante el ganador de Tigre-Racing.







En el arranque del partido, Argentinos Juniors exhibió su vocación ofensiva y tuvo dos chances claras antes de los 3 minutos para abrir el marcador: un remate con comba de Nicolás Oroz exigió a Agustín Marchesín y Tomás Molina cabeceó a las manos del arquero. Sin embargo, Boca sorprendió con la pelota parada. Tras un córner de Leandro Paredes, Miguel Merentiel disparó y Ayrton Costa capitalizó el rebote para estampar el tempranero 1-0.

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025 El tanto amilanó al Bicho, que buscó discutir la posesión pero no pudo tener la profundidad que mostró a lo largo de todo el año. El Xeneize, para colmo, estuvo a punto de ampliar la diferencia con una extraordinaria ejecución de Carlos Palacios: el Changuito Zeballos comandó la contra y le cedió la pelota al chileno, que sin recorrido decidió impactarla con el empeine. Su tiro acabó rebotando en el travesaño.

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yvJJBoyvXN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025 Cuando Federico Fattori tomó la batuta en la zona media del campo de juego, los de La Paternal empezaron a crecer poco a poco. El ex hombre de Ferro se generó a sí mismo una oportunidad de gol que se fue apenas desviada y, en la siguiente jugada, Hernán López Muñoz lanzó un centro venenoso que ninguno de sus compañeros logró conectar.