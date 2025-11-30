Boca sufre, pero le gana a un durísimo Argentinos Juniors desde el arranque del partido

El elenco que se imponga en el duelo que se disputa en la Bombonera se medirá en la próxima instancia ante el ganador de Tigre-Racing.
En el arranque del partido, Argentinos Juniors exhibió su vocación ofensiva y tuvo dos chances claras antes de los 3 minutos para abrir el marcador: un remate con comba de Nicolás Oroz exigió a Agustín Marchesín y Tomás Molina cabeceó a las manos del arquero. Sin embargo, Boca sorprendió con la pelota parada. Tras un córner de Leandro Paredes, Miguel Merentiel disparó y Ayrton Costa capitalizó el rebote para estampar el tempranero 1-0.
El tanto amilanó al Bicho, que buscó discutir la posesión pero no pudo tener la profundidad que mostró a lo largo de todo el año. El Xeneize, para colmo, estuvo a punto de ampliar la diferencia con una extraordinaria ejecución de Carlos Palacios: el Changuito Zeballos comandó la contra y le cedió la pelota al chileno, que sin recorrido decidió impactarla con el empeine. Su tiro acabó rebotando en el travesaño.
Cuando Federico Fattori tomó la batuta en la zona media del campo de juego, los de La Paternal empezaron a crecer poco a poco. El ex hombre de Ferro se generó a sí mismo una oportunidad de gol que se fue apenas desviada y, en la siguiente jugada, Hernán López Muñoz lanzó un centro venenoso que ninguno de sus compañeros logró conectar.
La previa de Boca-Argentinos Juniors
Boca recibe a Argentinos Juniors en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura. El partido, que programado para las 18.30, se lleva a cabo en La Bombonera y se puede ver a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado para el pleito es Fernando Echenique, secundado desde el VAR por Lucas Novelli.
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Formación de Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
