¿Boca traerá un solo refuerzo?: Juan Román Riquelme habló del mercado de pases

El presidente del Xeneize rompió el silencio en la previa del amistoso ante Millonarios de Colombia en La Bombonera.

Juan Román Riquelme reapareció públicamente en la previa del amistoso frente a Millonarios en La Bombonera , por la Copa Miguel Ángel Russo , y dejó definiciones que ordenan el inicio del 2026 en Boca . Con tono calmo y mensaje directo, el presidente xeneize buscó bajar la ansiedad alrededor del mercado de pases , respaldó al plantel y afirmó que la llegada de Marino Hinestroza podría ser, salvo imprevistos, la única incorporación de peso.

Román habló por primera vez en varios meses y eligió arrancar el año con un deseo que marca el clima interno que pretende instalar: “Ojalá que sea un 2026 mucho más feliz para todos y que los bosteros podamos festejar”. Desde ahí, trazó una línea clara sobre el armado del equipo y dejó en claro que no habrá una renovación profunda. “No tenemos que volvernos locos”, insistió, convencido de que Boca ya cuenta con un plantel competitivo .

Para sostener su postura, Riquelme hizo un repaso del último año y medio de mercado. Recordó que en enero pasado llegaron siete futbolistas, en un período que fue señalado como uno de los mejores de las últimas décadas, y que luego se sumaron refuerzos de jerarquía como Braida , Pellegrino y Leandro Paredes . "Llegaron 10 jugadores muy importantes", afirmó . Con ese contexto, explicó por qué ahora la estrategia es distinta: priorizar continuidad, adaptación y confianza.

Juan Román Riquelme habló sobre el mercado de pases de #Boca: "No tenemos que volvernos tan locos, tenemos un gran plantel"



Riquelme también defendió con fuerza a los jugadores tras un 2025 irregular y remarcó que el proceso de adaptación en Boca no siempre es inmediato. “A veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club”, señaló, antes de dejar una frase optimista sobre lo que viene: “Tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”.

En ese escenario aparece Marino Hinestroza, a quien prácticamente dio por confirmado más allá de algunas diferencias económicas de último momento. Román evitó hablar de negociaciones, pero sí se permitió elogiarlo desde su mirada de hincha: destacó su técnica, su velocidad y su capacidad para jugar y hacer jugar. La señal fue clara: si llega, será el cierre del mercado.

El presidente también puso el foco en la ilusión deportiva del año, con especial énfasis en el regreso a la Copa Libertadores. “Es un año muy importante para nosotros. Tenemos muchos torneos por delante y volver a jugar la Libertadores es algo muy grande. Queremos competir bien y llegar hasta la final”, aseguró, alineando el discurso institucional con la expectativa del hincha.

El homenaje de Boca para Miguel Ángel Russo

Además del mercado y lo futbolístico, Riquelme se detuvo en el valor simbólico del amistoso ante Millonarios, que se disputa bajo el nombre de Copa Miguel Ángel Russo. Explicó que la idea de jugar en enero en La Bombonera responde también a una decisión política: abrir el estadio para los socios adherentes que durante el año no siempre pueden asistir. “Es importante que puedan venir y disfrutar”, remarcó.

El momento más emotivo llegó al hablar de Miguel Ángel Russo. Riquelme recordó que la enfermedad del entrenador comenzó cuando dirigía a Millonarios y destacó el cuidado que recibió allí. “Era mi amigo. Lo recuerdo todos los días. Él estaba muy agradecido por cómo lo cuidaron”, contó, explicando por qué el club colombiano forma parte del homenaje.

Por último, confirmó que la Copa Miguel Ángel Russo no será un evento aislado. “La vamos a jugar todos los años, en enero”, anunció, institucionalizando el homenaje como una tradición de inicio de temporada en Boca Juniors, en memoria de un técnico que dejó una huella profunda en la historia reciente del club.