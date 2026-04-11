Boca y el clásico ante Independiente en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize jugará con 11 suplentes en La Bombonera en la previa del duelo por Copa Libertadores del próximo martes.

Boca viene de ganar en el debut por la Copa Libertadores.

Boca recibirá este sábado a Independiente , en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 19:30 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” , y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores.

Es gracias a estos buenos resultados que los dirigidos por Claudio Úbeda, que marchan terceros en la Zona A con 20 puntos, están muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs.

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La última actuación del “Xeneize” fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó 1-0 como visitante a la Universidad Católica de Chile.

De cara a el partido frente al “Rojo”, Úbeda podría poner a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que el resto lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores.

Independiente, por su parte, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle 1-0 a Racing en el “Clásico de Avellaneda” gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos cuando quedaban solo 10 minutos para el final.

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Gracias a esta victoria, que le permitió volver a ganarle a su clásico rival como local luego de cinco años, Independiente pudo volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque no debe descuidarse.

Las probables formaciones de Boca e Independiente

Torneo Apertura

Fecha 14

Boca - Independiente

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:30. TV: TNT Sports Premium

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

Boca viene de ganar en el debut por Copa Libertadores

Boca derrotó a la Universidad Católica de Chile por 2-1 en un encuentro en el que le costó plasmar en el marcador su superioridad en el juego, y que disputaron esta noche, en el Claro Arena, por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Los goleadores de la noche fueron el mediocampista Leandro Paredes, que convirtió a los 15 minutos de la primera etapa, y el delantero Adam Bareiro, cuyo tanto llegó en 19 minutos del complemento. Para el local descontó el defensor Juan Díaz, a los 37 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda lidera la zona D del certamen continental con tres unidades, mientras que el conjunto chileno se ubica último, sin puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” será local de Barcelona de Ecuador, el martes 14 de abril a las 21:00, mientras que el conjunto conducido por el entrenador argentino Daniel Garnero deberá visitar al Cruzeiro de Brasil, el miércoles 15 a partir de las 19:00.