Un jugador en Europa le cerró la puerta a Boca a pesar del interés: de quién se trata

Un jugador del gusto de Juan Román Riquelme fue contundente al referirse sobre el interés del xeneize.

Mientras analizan distintas variantes para ocupar el cargo de entrenador tras el despido oficial de Claudio Úbeda , la dirigencia del club también evalúa posibles nombres que pueden llegar al plantel para convertirse en refuerzo y darle el salto de calidad que, a pesar de la vuelta de Leandro Paredes, no pudo consolidar un presente futbolístico sólido .

Son varios los nombres que suenan como refuerzo: desde las supuestas comunicaciones con Sebastián Villa para concretar un regreso al equipo como otros nombres que aparecen en la lista de objetivos. En medio de la búsqueda intensa y el parate por la Copa del Mundo que iniciará en tan solo ocho días, un jugador que se destacó en el fútbol argentino y juega en Europa, le cerró la puerta al xeneize.

"Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr". Quien lanzó esa frase en una entrevista fue el chileno Felipe Loyola , quien supo ser un referente de Independiente. Luego de su gran paso por el club rojo de Avellaneda, dio el salto a Europa con una cesión al Pisa de Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2062181490797002856&partner=&hide_thread=false Felipe Loyola habló de la chance de jugar en Boca



¿Qué te parece? pic.twitter.com/GNcEPpz9sP — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) June 3, 2026

Cumplió los objetivos pactados y se activó automáticamente la obligación de compra, por lo que el club italiano adquirió el 70% de su pase a cambio de siete millones de euros brutos, teniendo también una opción para hacerse dueño del 30% restante. El vínculo está vigente hasta junio de 2030 con el equipo que descendió a la Serie B de Italia.

Su agradecimiento al actual club

"El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa. Confío en mí y en mis capacidades", dijo en sus declaraciones y sostuvo sobre su carrera: "Fui construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio, nunca tuve nada fácil. Todo siempre lo tuve que luchar."

Tras la salida de Úbeda, Boca tiene estos nombres en carpeta para ser el nuevo DT

Tras la confirmación de que Claudio Úbeda no continuará como DT de Boca, empezaron los rumores y la información de los periodistas especializados sobre quien podría ser su reemplazante. La idea de Juan Román Riquelme es que el Xeneize arranque la pretemporada el 18 de junio con el nuevo entrenador.

La dirigencia de Boca se tomará unos días para analizar la situación: el equipo debe afrontar el Torneo Clausura (con puntos importantes para la tabla anual), los 16avos de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2061885839840293248&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Los nombres que suenan en Boca y los ídolos descartados

El ciclo de Úbeda, que tomó el cargo tras la muerte de Miguel Ángel Russo, terminó con 18 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Por más que tuvo momentos de alto vuelo futbolístico (sobre todo con los dos superclásicos ganados), siempre terminó fallando en los cruces mano a mano, y terminó sellando su destino al quedar afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para decidir a su sucesor, Riquelme se tomará unos días para analizar la situación y lo que necesita el plantel, con el objetivo de que en el arranque de la pretemporada el 18 de junio, ya esté confirmado quien estará al frente en el segundo semestre.

Uno de los primeros nombres que sonó, que supuestamente fue ofrecido al Xeneize, fue Jorge Sampaoli, que recientemente confesó haber estado muy cerca en el pasado: "Yo me hago hincha de cada equipo que dirijo. Estuve dos veces por venir a Boca, y no se dio; con Angelici, estuve a un paso. Ellos querían que yo esté; la intención era bien clara, estaban muy interesados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/2061457898459267535&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO



DESDE EL ENTORNO DE JORGE #SAMPAOLI LO OFRECIERON PARA SER NUEVO DT DE BOCA



OPINIONES? pic.twitter.com/KFMkowPFhB — Boca Info (@Labocatw) June 1, 2026

Por otro lado, uno de los candidatos que más sonó en el pasado fue Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección colombiana, y con un pasado como futbolista Xeneize. La parte más complicada de su llegada sería su participación en el Mundial, que atrasaría los tiempos de adaptación que la dirigencia considera necesarios.

Los dos entrenadores que estarían descartados son dos grandes ídolos de Boca: según información partidaria, ni Martín Palermo ni Carlos Tévez corren con posibilidades de reemplazar a Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Labocatw/status/2061846838534172719&partner=&hide_thread=false URGENTE: BREAKING NEWS



NI #TEVEZ NI #PALERMO CORREN COMO CANDIDATOS DE DT PARA SER NUEVO DT DE BOCA.



Riquelme los descarta de lleno. pic.twitter.com/TdHzvgodqt — Boca Info (@Labocatw) June 2, 2026

Otro nombre que gusta en la dirigencia es el de Diego Alonso. El uruguayo está actualmente sin club, tras un paso por el Panathinaikos de Grecia. En 2022 dirigió a la selección charrúa, quedando afuera en fase de grupos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2061845312969277723&partner=&hide_thread=false UN NOMBRE QUE GUSTA



El uruguayo Diego Alonso es uno de los nombres en carpeta para reemplazar a Claudio Úbeda y ser el nuevo DT de Boca.



El Xeneize no se apresurará para tomar la decisión, ya que buscan hacer un análisis de la situación.



Lo escuchaste en #CómoTeVa por… pic.twitter.com/W6mNthJSaO — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 2, 2026

¿Los dos grandes candidatos para dirigir a Boca?

Cuando se empezó a especular con la salida de Úbeda, el nombre que sonó más fuerte, y que siempre aparece como candidato para Boca es el de Antonio Mohamed. El actual DT de Toluca habló hace unos días sobre los rumores: "Tengo contrato con el club, estoy muy feliz. Ya organizamos la pretemporada, ya hablamos de cuándo volvemos a entrenar y de la planificación del próximo semestre. No hay nada que pensar en otra cosa".

Por otro lado, la gran sorpresa en información llegó cuando varios periodistas mencionaron la posibilidad de que Gustavo Costas sea el próximo entrenador Xeneize. A pesar de su polémica salida de Racing, el fuerte sentimiento del DT podría ser una traba para su llegada.