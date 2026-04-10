Con varios cambios, el once que prepara Úbeda para recibir a Independiente

Boca se mide este fin de semana con Independiente por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026 . Así las cosas, Claudio Úbeda define el once titular que saltará a la cancha en La Bombonera este sábado, a las 19:30.

Tras la gran victoria 2-1 en el debut en la Copa Libertadores, el Xeneize trabajó el miércoles en Chile y la gran novedad fue que tanto Agustín Marchesín como Exequiel Zeballos trabajaron a la par del grupo. Este jueves, ya en Buenos Aires, ambos jugadores fueron evaluados y en total tuvieron tres prácticas para demostrarle al DT que están recuperados y en ritmo para entrar en carpeta para el clásico ante el Rojo.

Ante Independiente, Leandro Paredes no podrá jugar porque debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Lo reemplazaría Ander Herrera como mediocampista central. Úbeda tendrá que considerar el desgaste físico de la Copa para elegir la formación para este fin de semana, teniendo en cuenta que se asoma el segundo compromiso internacional ante Barcelona SC y el Superclásico ante River.

image

El DT imagina una alineación titular con varios cambios para medirse con el equipo de Gustavo Quinteros. Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Herrera y Belmonte ingresarían al equipo, que se definirá tras el entrenamiento del viernes. Ascacibar, Aranda y Bareiro podrían mantenerse en el once. De esta manera, así formaría Boca, con mayoría de suplentes: Leandro Brey o Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Alan Velasco o Tomás Aranda; Milton Giménez o Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El dolor de Lucas Blondel por ser acusado de filtrar información en Boca

Lucas Blondel explotó en una entrevista con Tyc Sports donde no ocultó su dolor por la última etapa en Boca donde no tuvo protagonismo por decisiones futbolísticas. No solo hizo referencia a la falta de lugar, sino también expresó su dolor por las acusaciones que recibió por una presunta filtración de información del plantel y la influencia de su novia periodista Morena Beltrán.

“Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de cosas que no son así. Creo que hay pruebas suficientes: jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel Russo y después con Claudio Úbeda. Cuando me iba bien, nadie decía nada de que filtraba cosas. En Boca es difícil que no se filtre algo”, dijo en diálogo con el canal televisivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2042431789310857380&partner=&hide_thread=false "LO MÁS DOLOROSO ES CUANDO LA HACEN CARGO A ELLA"



Lucas Blondel pasó por La Noche de TyC Sports y se refirió a las filtraciones de información sobre el mundo Boca: "Cuando era considerado nadie decía que yo filtraba cosas". pic.twitter.com/ia4aJnm7h0 — TyC Sports (@TyCSports) April 10, 2026

Por otra parte, dijo: “Cuando todo estaba bien, Morena era lo mejor del mundo. Yo estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”. No fue un tema al pasar sino que estos rumores decantaron en una reunión con los referentes donde aclararon la situación: “Mis compañeros sabían que nada de lo que se decía era cierto. En su momento junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘No entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí”.

Las declaraciones de Blondel

“El ruido empezó cuando empecé a no ser considerado. Estuve tres años, con More salgo hace dos. Si fuera así, me hubieran apartado del plantel. Yo, sin tener continuidad, seguía entrenando con el grupo. Iba al estadio cuando se jugaba, pero son las reglas de juego. Boca es un club gigante y se desparraman muy rápido los rumores”, sumó.

Sin rencor, Blondel se mostró agradecido a la comisión directiva: "Voy a estar siempre agradecido a Román, a Boca, porque incluso yo creo que Boca me pone en consideración en la Selección (de Suiza). Por eso digo, así como las malas son difíciles de manejar y hay que estar muy fuerte, también las buenas se exaltan más todavía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2042441736786464956&partner=&hide_thread=false "VOY A ESTAR SIEMPRE AGRADECIDO A ROMÁN Y A BOCA".



Lucas Blondel pasó por #LaNocheDeTyCSports, habló sobre cómo el Xeneize lo llevó a la Selección de Suiza y contó si le gustaría volver. pic.twitter.com/hlENJG2bSN — TyC Sports (@TyCSports) April 10, 2026

“Hoy me limito al día a día. No quiero pensar más allá. Estoy muy agradecido a Huracán por cómo me recibieron y el rendimiento que estoy teniendo”, dijo sobre su actualidad en el globo.