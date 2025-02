Brasileño y..: Cuál es la nueva estrellita juvenil que piensa hacer debutar Gallardo en River

"Arranqué en una escuelita del Paranaense a los 9 años y a los 12 me fui a las inferiores del Coritiba , que es el clásico rival. Me quedé un año ahí, para luego a los 13 ir a las inferiores del Paranaense, que estuve cuatro, casi cinco años",reveló el joven jugador en diálogo con el medio Infobae.

En continuación con su relato contó cómo es el vinculo de la familia con el deporte: "Somos una familia muy apasionada por el fútbol. Mi hermano, que es seis años mayor, ahora está jugando en Chipre. Mi abuelo arrancó la pasión riverplatense. El destino me hizo llegar a la Argentina y me vino muy bien".

"Me recibieron muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. La prueba me la tomó Jonathan La Rosa, que sigue siendo el técnico de la Sexta División. Fue distinto de lo que pensaba porque me sorprendió. Hay diferencias con el fútbol brasileño. Acá es más físico. Creo que en ningún país es igual uno con el otro", contó el jugador sobre su llegada al club de Núñez en 2023 después de su paso por Atlético Paranaense.

En continuidad con su relato, se refirió a la enseñanza que recibió durante entrenamientos que participó bajo las ordenes del ex DT del millo Martín Demichelis y Gallardo: "Te marcan cosas, te dan indicaciones para hacer las cosas mejor. Además, los jugadores del plantel profesional nos reciben muy bien en las prácticas. Me dijeron que siguiera entrenando así".

River recibe a Lanús en el Monumental: hora, formaciones y TV

River se enfrentará este domingo a Lanús con la intención de llevarse los tres puntos y festejarlos junto a su gente. Además, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rencontrará con un futbolista que tuvo un paso por la institución: Felipe Peña Biafore.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Monumental, situado en el barrio porteño de Núñez, a las 19:15 hs. El encuentro estará dirigido por el árbitro Facundo Tello y estrá secundado desde el VAR por Mauro Vigliano. El partido será transmitido por la señal deportiva TNT Sports.

La banda de Núñez llega a este compromiso luego de igualar 0-0 con Godoy Cruz en condición de visitante. Con aquel empate, el conjunto comandado por el director técnico Marcelo Gallardo se quedó con el quinto puesto del Grupo B del Torneo Apertura 2025, con 9 puntos.

Por otra parte, el conjunto de Zona Sur se presentará en el estadio de River luego de empatar 0-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de local. “El Granate” se encuentra dos escalones por debajo de su rival, en el septimo puesto de la tabla del Grupo B del Torneo Apertura.

Las probables formaciones de River y Lanús

River : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Santiago Simón, Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. D.T: Marcelo Daniel Gallardo.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sascha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Alexis Segovia; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Torneo Apertura 2025. Grupo B. Sexta fecha. River Plate -Lanús

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Laura Fortunato

Hora de inicio: 19:15

TV: TNT Sports

El último refuerzo que busca River en el mercado de pases

River sigue en búsqueda de un lateral izquierdo, y ante la frustrada negociación por Lucas Esquivel, el club de “Millonario” ya tendría un nuevo objetivo en el radar: el chileno Gabriel Suazo.

El cierre del mercado de pases dejó al equipo de Núñez sin la posibilidad de incorporar al ex Unión, debido a los constantes cambios en las condiciones impuestas por Athletico Paranaense.

Por eso, con la necesidad intacta de reforzar la banda izquierda, la dirigencia evalúa alternativas y una de ellas es el actual capitán del Toulouse. River cuenta con tres cupos para incorporar jugadores tras las salidas del delantero Pablo Solari y el lateral derecho Agustín Sant’Anna, además de la lesión de Agustín Ruberto defendiendo la camiseta de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20.

A su vez, se espera que haya un cuarto cupo si finalmente se concreta el pase del mediocampista Rodrigo Villagra. Inicialmente, Gabriel Rojas, jugador de Racing, fue ofrecido y despertó interés en el club, pero su alta cláusula de rescisión de 10 millones de dólares complicó cualquier negociación. Esto llevó a River a reflotar el nombre de Suazo, un viejo conocido en el radar del “Millonario”.

El lateral de 27 años se formó en Colo Colo y actualmente es una pieza clave en el Toulouse de la Ligue 1. Desde su llegada a Francia en enero de 2023, disputó 86 partidos, anotó 3 goles y brindó 11 asistencias. En la actual temporada jugó 19 de los 21 encuentros del equipo, 13 de ellos como titular.