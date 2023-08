Buen comienzo de Neuquén en los Juegos Evita Urbanos

La primera jornada tuvo una intensa actividad en básquet 3x3, disciplina en la que Neuquén presenta dos categorías: Sub 14 y Sub 16, en ambas ramas.

IMG-20230824-WA0034.jpg

El básquet Sub 14 masculino se impuso 17 a 9 a Tierra del Fuego, en tanto que las damas en esta categoría perdieron los dos partidos, frente a Chaco por 12 a 6 y con La Pampa 8-2. Por su parte, el Sub 16 femenino le ganó a Buenos Aires en forma ajustada 12 a 11 en el primer turno, y por la tarde cayó frente a Santa Fe por 8 a 6. El Sub 16 masculino debutará este viernes con Catamarca y luego enfrentará a Buenos Aires.

Un gran atractivo representó también el estreno del breaking, con los juegos de baile entre los contrincantes de todas las provincias. Neuquén tuvo una buena presentación con Bárbara Varas y Kevin Ríos.

También los mayores aplausos de la jornada se lo llevaron las batallas de gallos que se dan en el freestyle donde los participantes se desafían como los payadores de las fiestas folclóricas, en un duelo verbal picante y lleno de ingenio. Santiago Valdes fue el participante, pero no pudo superar la primera de las batallas, aunque en su rapeo exhibió que “vine a ganar experiencia”.

IMG-20230824-WA0031.jpg

En el ajedrez hubo victorias y derrotas por las partidas individuales mientras que en el skate lograron ingresar a las semifinales de la competencia Renzo Briceño Hernández y Ramón Antuñano.

IMG-20230824-WA0044.jpg

IMG-20230824-WA0042 (1).jpg

El resto de las disciplinas tuvieron jornada de entrenamientos y este viernes será el turno de empezar con las rondas de clasificación. En ese sentido, hay mucha expectativa por el debut del parkour, una disciplina que desafía varios obstáculos con piruetas en cada estación. También se iniciarán las rondas de escalada, el parkour y el BMX freestyle.