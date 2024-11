Cambio en la lista de la Selección Argentina: el jugador que fue desafectado

La cuenta oficial de la Selección lo confirmó en la red social “X”, aclarando cuál fue el motivo por el que el cordobés no será tenido en cuenta en el próximo encuentro y confirmó que en su lugar se sumará el futbolista del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone.

El ex jugador de Boca no es la única posible baja en el equipo de Lionel Scaloni , ya que el central Cristian Romero y el lateral Nicolás Tagliafico también son nombres en duda de cara al partido contra Perú.

Romero venía de arrastrar una molestia en el dedo gordo de su pie derecho, el cual sufrió el pasado domingo 3 de noviembre en el enfrentamiento ante el Aston Villa por la Premier League. A raíz de esto, el marcador central jugó infiltrado ante Paraguay, pero solo fue durante 45 minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1857882213552918960&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El jugador Nahuel Molina sufrió un molestia en la cara posterior del muslo derecho y será baja para el próximo partido. Se suma Giuliano Simeone. pic.twitter.com/NaZkgnOGd8 — Selección Argentina (@Argentina) November 16, 2024

El defensor Leonardo Balerdi sería quien reemplace al “Cuti”, tal como lo hizo en el partido ante Paraguay en el entretiempo. Por otra parte, Facundo Medina sería el futbolista elegido para ingresar en lugar de Tagliafico.

Por otro lado, Tagliafico tuvo una lesión durante el partido ante la “Albirroja”, donde se torció el hombro después de disputar una pelota en ataque. Si bien el cuerpo médico notó que no se había luxado, existe la posibilidad de que posea un esguince en la articulación. Argentina deberá enfrentar a Perú por la duodécima fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026 el próximo martes a las 21 (hora Argentina) desde la Bombonera.

Dibu Martínez habló del odio de los franceses hacia él y la Selección Argentina

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a referirse sobre la rivalidad con los franceses después de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París 2024, aclarando que “son encantadores”.

El “Dibu” recordó la derrota de la Sub-23 de Argentina sobre Francia por 1-0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024, donde muchos franceses tomaban el partido como una revancha de la final del Mundial 2022, a tal punto que el Himno Nacional fue tapado por los silbidos del público.

En diálogo con el diario L’Equipe, según publicó el medio France Football, el arquero dejó en claro su postura sobre la reacción del público y los jugadores locales al dejar eliminado a la “Albiceleste”: “Los franceses celebraron delante de nuestras narices, nos patearon y nos llamaron arrogantes. Había ira en ellos. La afición paga su entrada, puede hacer lo que quiera, pero los jugadores se pasaron de la raya. Debe haber respeto entre profesionales”.

Por otro lado, también recordó el lo sucedido con el mediocampista Enzo Fernández, cuando fue públicamente cancelado por los cantos, en un directo de la red social Instagram, en contra de los franceses: “Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible. Enzo Fernández es un tipo encantador, lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto”.

“No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son sólo rivales porque son buenos”, finalizó Martínez.