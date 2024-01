Cascini no tuvo piedad con Valentín Barco: "Hay que ser agradecido"

Este sábado fue la primera prueba del nuevo entrenador Diego Martínez donde no pudo contar con el Colo, que ejecutó la cláusula de rescisión de su contrato luego de que la CD no acepte la oferta por 10 millones de dólares -de los cuales se tenían que pagar impuestos lo que bajaría considerablemente el monto limpio- por el 90% del pase. Esta actitud no gustó en algunos miembros del consejo de fútbol.