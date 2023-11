Ciclo cumplido: los dos jugadores que quieren abandonar Boca

Lo cierto es que el elenco de La Ribera tampoco tiene asegurado el pasaje a la próxima edición de la máxima competición continental: no está entre los cuatro mejores de su grupo en la Copa de la Liga, pero podría acceder al certamen internacional si triunfa en la Copa Argentina -deberá disputar la instancia de semifinales- o por tabla general . Mientras tanto, la dirigencia se plantea una extensa purga en el plantel de cara al 2024.

Benedetto.webp El Pipa hizo seis goles en todo el año.

Darío Benedetto y Frank Fabra fueron los más apuntados por los hinchas del conjunto azul y oro en las redes sociales una vez consumada la caída en Río de Janeiro: el Pipa ingresó en el segundo tiempo y no tuvo una buena performance, aunque se lo vio muy mal físicamente. Además, el delantero no logró mostrar su mejor nivel a lo largo de la temporada, más allá de que sumó varios minutos de la mano del DT ex Lanús.