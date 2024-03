Cipolletti, por la recuperación: "Queremos aprovechar la localía"

En el análisis del cruce frente al Dragón, el mediocampista reconoce los errores que se reflejaron en el marcador. "Cuando nos hacen el primer gol, medio que nos enquilombamos, nos desordenamos y ahí ellos se encuentran con el segundo gol. Hay que seguir laburando y preparar el partido para el domingo", sostuvo.

El Albinegro afrontó la semana con el objetivo de cambiar rápido el chip ahora que va a jugar frente a su gente. "Esta semana nos tenemos que hacer fuertes de la cabeza lo más rápido posible, sabemos que Olimpo es un equipo fuerte y tenemos que ser más fuertes que ellos acá en La Visera", afirmó.

A propósito del próximo rival, Tello, al igual que el resto del plantel y cuerpo técnico, sabe de la clase de equipo que es, más allá de haberse desarmado casi por completo luego de la última temporada. "Sabemos que Olimpo siempre se prepara fuerte y viene peleando en estos últimos años el campeonato. Lo gana siempre de punta a punta, pero nosotros tenemos que trasladar rápidamente nuestro juego, mejor al ciento por ciento lo que hicimos el fin de semana pasado y hacernos fuertes de local", analizó.

cipolletti laureano tello nota.jpg Laureano Tello regresó a Cipolletti en este mercado de pases. Fotos: Anahí Cárdena

Cipolletti no fue él único en caer lejos de casa. Deportivo Rincón, Círculo Deportivo y Santamarina, también perdieron de visitante, pero para Tello no es excusa. "Se puede perder, en esta categoría es muy difícil ganar de visitante, pero teníamos una expectativa muy alta y nos encontramos con una derrota que no teníamos en mente", enfatizó.

La derrota dolió, aunque no hay tiempo para quedarse mal de ánimo. "El equipo se lamentó la derrota pero no se quedó ahí, nos pusimos a pensar en la meta que viene. Hay que corregir lo sucedido porque no nos salió nada. El grupo ya está predispuesto a eso y ojalá que empecemos a sumar", aseguró Tello.

El juego fue friccionado en Mar del Plata, como casi siempre en el Federal. El experimentado en la categoría comentó que espera una propuesta totalmente distinta. "Son roces de la categoría, tenemos que convivir con eso y agarrarle la maña a la categoría, cuando no se puede jugar hay que raspar. Ya nos vamos a adaptar", comentó.

La importancia de la localía para Cipolletti

Los cambios en el juego y el carácter debieran verse por el solo hecho de estar en La Visera de Cemento. "Es otra cosa, ya conozco la cancha, muchos de los chicos quizá no porque no hemos entrenado tanto ahí, la están arreglando. Ojalá que podamos afianzar los espacios para aprovechar la localía", planteó.

Laureano Tello cumple la función de doble cinco junto a Lucas Argüello y en la primera fecha se llevó un susto luego de un golpe contra una pared del estadio marplatense. De todas formas, no fue de gravedad y podría repetir en el once de Gustavo Noto. "Desde lo físico estoy bien, me golpeé un poco la muñeca y la espalda pero fue un susto nomás, me quedé un poco sin aire pero no pasó nada. Lo importante es que no me lastimé la cabeza", concluyó.

El próximo domingo a las 18, Cipo recibirá a Olimpo.