Cipolletti y un empate con gusto a derrota en La Visera

En un partido fundamental para seguir con chances de pelear en el lote de arriba, Cipolletti no pasó del empate sin goles ante Sansinena en La Visera, por la fecha 12 del Federal A . El equipo de Gustavo Noto no logró el triunfo que le permitiera ponerse a tiro de la zona de clasificación. Por su parte, el rival atraviesa una crisis económica y deportiva, ya que llegó a Cipo sin DT y último en la tabla, pero se llevó un punto que le sirve mucho más que al Capataz.

Del otro lado, la visita resistió en la mayor parte del juego y se acercó con un disparo débil de Cuello a las manos de Crespo.

Sobre los 23', Amieva tuvo que ser reemplazado por Henry Sáez por una lesión muscular.

cipolletti sansinena santi jara.jpg

Nicolás Iachetti también tuvo la suya con una volea que salió mordida y cayó en las manos de Partal.

Para el segundo tiempo, Noto mandó a la cancha a Manuel Liendo por Santiago Jara y Cipo fue más punzante por izquierda, generando varios córners y pelotas paradas.

Alex Díaz exigió al arquero con un remate desde afuera y Kucich hizo lo propio con un cabezazo tras un tiro de esquina. El conjunto visitante aguantó como pudo y dejó pasar el tiempo cada vez que pudo.

Cipo lo fue a buscar con los ingresos de Michelena y Juan Ignacio Fernández, pero le faltó claridad para llegar al área rival, que estuvo siempre muy poblada.

El Capataz no tuvo una buena tarde y se quedó con un empate que le deja más sabor a derrota que otra cosa. En los minutos finales, se escuchó una canción desde la hinchada contra el entrenador: "andate Noto", sonó desde la popular.

tabla federal a 2 de junio.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Manuel Berra y Matías Kucich; Alex Díaz Lucas Argüello y Laureano Tello; Nicolás Iachetti, Santiago Jara y Juan Amieva. DT: Gustavo Noto

Sansinena: Lucas Partal; Julián Taverna, Lautaro Ojeda, Tomás Sarmiento, Gonzalo Achares; Joaqúin Parra, Santiago Palacios, Ezequiel Isuardi, Mariano Medina; Brian Cuello y Alex Muzi. DT: Patricio Mángano

Cambios: PT, 23 Henry Sáez por Amieva (C). ST, al inicio, Manuel Liendo por S. Jara (C), 13 José Michelena por Díaz (C), 26 Boris Magnago y Juan Fernández por Carrera y Iachetti (C), 32 Mauricio Montini y Gripaudo por Muzi y Ojeda (S).

Árbitro: Joaquín Gil.

Cancha: La Visera

El resto de la fecha del Federal A

La fecha 12 de la zona A del Federal se disputará íntegramente el domingo, con Deportivo Rincón recibiendo a Olimpo a las 15 y el arbitraje de Diego Novelli. A la misma hora, Círculo Deportivo será local de Kimberley de Mar del Plata con Juan Nebbietti como juez. También a las 15, Cristian Rubiano estará encargado de impartir justicia entre Santamarina y Sol de Mayo en Tandil, mientras que Villa Mitre y Germinal de Rawson chocarán en El Fortín de Bahía Blanca, con arbitraje de Enzo Silvestre.