Con suplentes y un penal polémico, Boca empató en el clásico ante Independiente

El Xeneize, que acumula un invicto de once partidos consecutivos, se conformó con la igualdad y ya piensa en una semana clave: Copa Libertadores y duelo contra River.

Tras el triunfazo ante Universidad Católica en Chile, un Boca muletto combatió y fue más que Independiente en el clásico , pero se tuvo que conformar con el empate por 1-1: el Rojo comenzó ganando con un golazo de Abaldo, pero Milton Giménez empató de penal antes del cierre del primer tiempo. El Xeneize, que tiene en el horizonte el próximo compromiso de Libertadores y el Superclásico con River el fin de semana que viene, quedó bien posicionado en su grupo y está bien arriba de cara a los playoff .

Boca , con suplentes debido a la inminencia de su segundo partido en la Copa Libertadores, salió al campo de juego con la intención de ser protagonista y generar juego en el medio. Sin embargo, en la primera contra que tuvo Independiente en el clásico, golpeó rápido: Maximiliano Gutiérrez lanzó un centro rasante, Gabriel Ávalos no llegó a empujar y Matías Abaldo , con mucha calidad, clavó su remate en el ángulo para estampar el 1-0 .

Tras el tanto en contra, el Xeneize siguió intentando aunque tímidamente. Alan Velasco probó de media distancia a las manos de Rodrigo Rey, al igual que Tomás Belmonte, pero la más clara llegó de los pies de Milton Giménez . El 9 ex Banfield apareció solo tras una linda asistencia de Ander Herrera, pero quiso fusilar al arquero y tiró el balón por encima del travesaño .

QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3LNiAd1pHW

Marco Pellegrino también pudo haber marcado el empate de cabeza, pero su testazo pasó cerca. Luego de la andanada de aproximaciones del elenco azul y oro, el Rojo manejó los hilos del encuentro y prácticamente no sufrió: las chances rivales surgieron de errores propios. De hecho, el elenco de Claudio Úbeda la tuvo en el cierre con un centro de Juan Barinaga que Tomás Belmonte no pudo conectar correctamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043104446549266472&partner=&hide_thread=false SE LAMENTA BOCA



El Xeneize se perdió el empate ante Independiente.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OIfCAJo5DZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026

Antes de que los equipos se retirasen a los vestuarios, el local se encontró con una oportunidad inmejorable para nivelar el marcador: previa revisión en el VAR, el árbitro Andrés Merlos cobró penal por una falta de Sebastián Valdéz sobre Alan Velasco dentro del área. Pese a la polémica, Milton Giménez lo cambió por gol. Gustavo Quinteros, con mucha bronca por la decisión del juez, se quejó airadamente y recibió la tarjeta roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043109077262233676&partner=&hide_thread=false MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSports



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Milton Giménez puso el 1-1 antes del cierre del primer tiempo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/cYr2cRRNqy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026

Boca exhibió una versión mejorada en el inicio del complemento, aunque sin la profundidad suficiente para generar ocasiones. Ambos se repartieron la pelota y por momentos la visita abusó del envío aéreo, sin demasiada precisión. En los primeros 15 minutos de la segunda etapa, no pasó prácticamente nada.

El Xeneize, con poquito, inquietó y mucho a Rey: el guardameta ex Godoy Cruz le ganó un buen mano a mano a Miguel Merentiel, uno de los recién ingresados. Hubo tiempo para el regreso del Changuito Zeballos, que no jugaba desde el 1 de febrero: entró por Velasco y sumó minutos tras su dura lesión. Ander Herrera también se fue reemplazado y Santiago Ascacíbar tomó su lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043120680728727751&partner=&hide_thread=false REY SALVÓ A INDEPENDIENTE



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Antes del pitazo final, el santiagueño regaló algún chiche y un tiro libre que se fue muy por arriba. En la previa del duelo ante Barcelona de Ecuador -y con el Superclásico del domingo entre ceja y ceja-, el cuadro azul y oro sumó un empate que le sirve para acercarse a la clasificación a los playoff. Al Diablo le quedó sabor a poco: con algún triunfo de sus más inmediatos perseguidores en la zona A, podría terminar la fecha afuera del top 8.

El resumen de Boca-Independiente

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Andrés Merlos.

Goles: Matías Abaldo (9'); Milton Giménez (45+11').

Transmisión: TNT Sports.