El historial de Claudio Úbeda en clásicos desde que llegó a Boca

El entrenador del Xeneize, ratificado al menos hasta junio de 2026, enfrentará un desafío clave para su continuidad más allá del semestre.

El entrenador de Boca Claudio Úbeda buscará imponerse por segunda vez en un clásico desde su asunción en el cargo del “Xeneize”, en septiembre de 2025.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el DT de 56 años se quedó con el triunfo únicamente en su primer partido de este calibre, aunque lo consiguió en el más importante: ganó por 2-0 el Superclásico del Torneo Clausura 2025 .

Boca recibirá a Independiente este sábado 11 de abril a partir de las 19:30, en La Bombonera, en un encuentro en el que buscará mantener su buen momento de forma.

Aunque fue cuestionado durante los primeros partidos de esta temporada, Claudio Úbeda mantiene una racha de 10 partidos sin derrotas, entre todas las competencias, sumó un 66% de los puntos y ganó en su debut en la Copa Libertadores, aunque todavía tiene una deuda pendiente: la efectividad en los clásicos.

Desde su llegada al mando del “Xeneize”, con dos encuentros dirigidos con anterioridad a su ratificación en el cargo ocurrida por el lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el entrenador dirigió cuatro clásicos y pudo sumar los tres puntos en solo uno de ellos.

En apenas su sexto encuentro dirigiendo a Boca, Claudio Úbeda tuvo la dura tarea de afrontar un Superclásico ante River, como local, el 9 de noviembre del año pasado.

Boca y River

Todavía como DT interino, fue ratificado en los últimos días del 2025, Úbeda acumulaba tres triunfos y dos derrotas en sus primeros cinco partidos, con diversas opiniones sobre si debía seguir al mando del plantel de primera del club, aunque tuvo un Superclásico soñado.

En una gran tarde en La Bombonera, en la que el extremo Exequiel “Changuito” Zeballos jugó uno de sus mejores partidos desde su aparición en el primer equipo en 2020, Boca ganó por 2-0 y aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, algo que no había logrado en las dos temporadas anteriores. Además, como si fuera poco, acentuó la crisis que atravesaba Marcelo Gallardo en el “Millonario”, con su sexta derrota en los últimos siete partidos, que terminaría relegando a River a jugar la Copa Sudamericana.

La derrota que dejó a Úbeda en la cuerda floja

Una vez en la fase final del Clausura, luego de imponerse por 2-0 ante Talleres y 1-0 frente a Argentinos Juniors, el “Xeneize” fue local de Boca en una semifinal del torneo que perdería por la mínima y retrataría al entrenador, con una sustitución ampliamente cuestionada: a los 26 minutos del segundo tiempo reemplazó a Zeballos por el mediocampista Alan Velasco, de flaco rendimiento en el club de La Boca.

Luego de una decisión que generó el reproche de todo el estadio, incluido el capitán Leandro Paredes haciendo ademanes negativos desde la mitad de la cancha, la “Academia” convirtió el único gol del partido cinco minutos después, para sentenciar la eliminación de Boca y volver a poner el foco de la opinión pública en la continuidad del DT.

Maravilla-Racing-Boca-Portada

A pesar de todo, el presidente del club, Juan Román Riquelme, decidió ratificar en el cargo al exjugador de Racing y Rosario Central, que actualmente acumula 10 partidos sin derrotas y viene de ganar en su debut en la Libertadores 2026, por 2-1 ante la Universidad Católica de Chile, habiendo encontrado un mejor funcionamiento tras unos primeros meses al mando en los que su equipo no desplegaba el juego requerido por el hincha.

En esta temporada, Claudio Úbeda dirigió su tercer y cuarto clásico en Boca, con una igualdad sin goles ante Racing, por la sexta fecha, y un empate 1-1 con San Lorenzo, en la décima fecha del Apertura, con gol del mediocampista Santiago Ascacibar.

De esta forma, el entrenador mantiene un 41% de efectividad en clásicos, con un triunfo, dos empates y una derrota, y buscará mejorar esta estadística en el duelo de este sábado, ante el “Rojo”, en condición de local.