Tras el triunfo en Chile por Libertadores, la buena noticia que recibió Claudio Úbeda

Boca regresó a las prácticas luego de debutar en el certamen continental con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica.

Claudio Úbeda tuvo anoche su debut en Copa Libertadores como DT de Boca . Y el estreno fue inmejorable ya que el Xeneize derrotó a la Universidad Católica, en Chile, por 2 a 1. Ya de regreso al país, continuaron las buenas para el Sifón.

El entrenador dispuso de un entrenamiento matutino para los que no fueron titulares en el Claro Arena y allí se encontró con grandes noticias. Tanto Agustín Marchesín como Exequiel Zeballos se entrenaron a la par del grupo y sus respectivas vueltas a las canchas están cerca.

El Changuito se desgarró a comienzos de año cuando atravesaba un gran momento con la camiseta de Boca. El arquero, por su parte, sufrió un problema muscular antes de la fecha FIFA y su recuperación avanza a pasos agigantados. El Xeneize recibirá el sábado a Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura y Zeballos tiene chances de sumar minutos en un equipo que sufriría variantes por rotación.

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Marchesín regresará cuando esté al cien por ciento, habida cuenta que en diez días Boca tiene el Superclásico ante River y no lo quiere arriesgar antes el cuerpo técnico. Además, luego del partido frente al Rojo, el Xeneize recibirá el martes por la noche a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha de la Libertadores.

La particular historia del festejo de Paredes, Merentiel y Bareiro

Boca festejó contra la U Católica en el debut de Copa Libertadores con una victoria 2-1 clave para arrancar con el pie derecho y darle serenidad al entrenador Claudio Úbeda que tiene un proceso cuestionado a pesar de que ha logrado darle una estabilidad futbolística al equipo. Esta vez, el equipo festejó de la mano de Leandro Paredes y Adam Bareiro que convirtieron para sumar los tres puntos de visitante.

Las miradas se las llevaron los dos jugadores mencionados y un tercero, que es el uruguayo Miguel Merentiel debido a que realizaron un festejo llamativo por el cual muchos hinchas se preguntaron a qué se debía. Luego del tanto del capitán xeneize los tres se sentaron en el césped sintético del Claro Arena y realizaron una celebración particular que generó intriga en los fanáticos.

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No se trata de una práctica aislada para los jugadores debido a que por el Torneo Apertura del fútbol argentino también implementaron el festejo. Sentados cruzados de piernas, simulando sostener cartas y con una sonrisa en su rostro, así festejaron los jugadores.

Tras la victoria del equipo ante Talleres de Córdoba, Paredes había contado sobre el festejo: "Estamos jugando mucho al truco con Miguel, Adam y los chicos". Por su parte el paraguayo Bareiro había explicado: "Es un festejo porque nos juntamos siempre a jugar al truco entre nosotros. Ojalá podamos seguir haciéndolo".

Boca fue superior y venció a Universidad Católica

Boca debutó en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile con una victoria por 2-1 con goles de Paredes y Bareiro. El Xeneize fue ampliamente superior en el trámite del partido, pero sufrió al final por el descuento de Díaz. En el otro partido del grupo, Cruzeiro le ganó 1-0 a Barcelona en Ecuador.

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A los 16 minutos del primer tiempo Boca se puso en ventaja en Chile: tras un defectuoso despeje de la defensa de Universidad Católica, Leandro Paredes recuperó y cruzó la pelota desde la medialuna al palo derecho del arquero y puso el 1-0.

Boca llegó al 2-0 con el juvenil Aranda nuevamente como protagonista: se abrió por izquierda y metió un taco perfecto para Blanco, que pasó como una flecha y tiró el centro para que Bareiro amplíe la ventaja.

Universidad Católica descontó ante Boca a los 83 minutos: tras un córner, la pelota quedó en el área chica, y ante una mala salida de Brey, Juan Ignacio Díaz empujó la pelota para el 2-1.