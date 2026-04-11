Expectativa: los cuatro árbitros que baraja la AFA para dirigir el Superclásico entre Boca y River

Tres de los que obtuvieron el visto bueno participarán de la Copa del Mundo, mientras que el cuarto es una opción que tiene menos consenso.

A menos de diez días para una nueva edición del Superclásico , la expectativa no solo se concentra en lo futbolístico, sino también en una de las decisiones más sensibles de la previa: la designación del árbitro. Mientras Boca y River afinan detalles para el cruce, en la AFA ya comenzaron a definir quién será el encargado de impartir justicia en un duelo que siempre exige máxima experiencia y templanza.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero la Comisión de Árbitros tiene sobre la mesa cuatro nombres que aparecen como principales candidatos: Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Nicolás Ramírez y Leandro Rey Hilfer . Se trata de perfiles distintos, con recorridos y características que ofrecen alternativas variadas para un partido de alto voltaje.

Entre ellos, el neuquino aparece como uno de los más experimentados. Con una extensa trayectoria en Primera División, ya dirigió varios encuentros entre ambos equipos y cuenta con antecedentes en partidos de máxima tensión , lo que lo posiciona como una opción confiable para un escenario de estas características. Su historial incluye varios cruces importantes, lo que le da un plus a la hora de ser considerado.

darío herrera árbitro mundial El patagónico fue designado para el Mundial 2026.

Falcón Pérez, en tanto, representa una combinación de presente y proyección internacional. Su designación para el Mundial 2026 lo ubica dentro de la elite arbitral y refuerza su candidatura. Si bien tiene menos recorrido que el colegiado patagónico -también estará en la cita ecuménica., ya dirigió enfrentamientos entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino y mostró capacidad para manejar partidos exigentes.

Por el lado de Ramírez, su crecimiento en los últimos años fue sostenido. Más allá de no tener la misma trayectoria que otros candidatos, sumó experiencia en finales del fútbol argentino y también cuenta con antecedentes en Superclásicos, lo que lo convierte en una alternativa que gana terreno por rendimiento reciente y confianza interna.

Por qué Rey Hilfer aparece más relegado

Como opción menos esperada aparece Rey Hilfer, quien podría dar la sorpresa. A diferencia de los otros nombres, no tiene antecedentes en este tipo de compromisos, lo que podría jugar tanto a favor como en contra. Sin embargo, su actualidad es positiva y su perfil es bien valorado dentro del ámbito arbitral, aunque no hay consenso entre los hinchas.

estudiantes boca polémicas rey hilfer Rey Hilfer suele ser protagonista de múltiples polémicas.

La decisión final estará atravesada por múltiples factores, desde la experiencia hasta el presente físico y la capacidad de manejar un pleito cargado de tensión. En un contexto donde cada detalle cuenta, la elección del árbitro será clave para el desarrollo de un duelo que, como siempre, promete ser mucho más que un partido.