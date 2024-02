Cuál es el cambio que hizo Martínez con el que Boca sorprenderá en el Superclásico

El Superclásico entre Boca y River será un duelo clave para los equipos de cara a lo que resta de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que transita por la fecha 7 desde su comienzo. Es por eso que tanto Martín Demichelis como Diego Martínez entienden que es un duelo especial y todavía están buscando cada detalle a la hora de elegir al 11 titular para jugar en el Más Monumental ya que ninguno quiere irse del lugar sin llevarse los tres puntos o, al menos, un empate que no le cambie demasiado la ecuación.

Demichelis tiene un poco más claro el panorama del equipo inicial ya que, a pesar de los momentos en que el rendimiento del equipo estuvo por debajo de la media, ha conseguido jugadores que en varias oportunidades le rindieron como esperaba. No así Martínez que desde su firma con el elenco de La Ribera a fines de diciembre del 2023 no logró ponerle su sello al equipo y todavía no encontró equipo indiscutido.