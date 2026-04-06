Cuál es el gigante brasileño que se quedó sin técnico a cuatro días de debutar por Copa Libertadores

Un equipo brasileño que debutará en el certamen internacional frente a un club argentino despidió a su técnico. Quién ocupará su cargo.

Sorpresivamente un club importante del fútbol brasileño tomó la decisión de encomendarse en un cambio drástico en su plantel a tan solo cuatro días de realizar su debut en la Copa Libertadores , el trofeo más importante de Sudamérica a nivel clubes. La derrota 1-0 ante Internacional de Porto Alegre terminó siendo el detonante de un momento complejo para el club a nivel clubes.

"El Sport Club Corinthians Paulista comunica la dimisión del técnico Dorival Júnior y de su comisión técnica. El Club agradece a los profesionales por los servicios prestados, marcados por importantes conquistas al frente del equipo como la Copa de Brasil de 2025 y la Supercopa Rey de 2026, resultados que permanecerán en la historia de la institución", comunicó el club a través de sus redes sociales.

Luego, confirmó quién estará a cargo de la dirección técnica del equipo hasta encontrar un reemplazante: "El Corinthians desea éxito en la continuidad de sus carreras profesionales e informa que el entrenamiento de este lunes (06) será dirigido por William Batista, técnico del sub-20".

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O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.



O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Cabe recordar que el equipo que marcha en el puesto 16 del campeonato brasileño, debutará en Copa Libertadores ante Platense el próximo jueves desde las 21 en condición de local.

Con varios cambios: cuál es el equipo que prepara Claudio Úbeda para el debut de Boca en Libertadores

La Copa Libertadores sigue siendo una obsesión para Boca que se prepara para el debut que tendrá este martes desde las 21.30 ante la U. Católica, en lo que será el regreso a la competición después de dos años sin participar debido a que no logró la clasificación. El entrenador Claudio Úbeda ya piensa su equipo titular para arrancar el certamen con el pie derecho.

En las últimas horas mostró que el equipo respondió bien implementando una rotación, principalmente en defensa, con la vuelta de Marco Pellegrini, Malcom Braida, entre otros jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba de visitante.

Para el primer partido de la temporada en el torneo internacional, Úbeda piensa contar con el mediocampista capitán y campeón del mundo Leandro Paredes quien ingresó en la segunda etapa del partido ante el club cordobés y le alcanzó para ser uno de los mejores jugadores.

boca talleres portada (2) Boca venció a Talleres con gol de Bareiro.

En el mediocampo habrá cambios: Paredes por Ander Herrera (de buen partido ante la T) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte. Sin embargo en la cabeza del DT estaría convencido en mantener a Milton Delgado y Tomás Aranda en el once inicial.

La defensa también cambiará por completo para que vuelva la titular: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida le dejarán su lugar a los titulares Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

"Es bueno saber que tenemos recambio importante, eso genera confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos, los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo. En lo que venga iremos viendo cómo hacemos, quiénes se recuperan mejor y quiénes no; eso lo iremos viendo en el día a día", dijo Úbeda sobre la rotación.

Ubeda Aplauso Portada

El probable 11 de Boca para el debut

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.