Cuál es el récord que Borja está a un paso de romper en River

Por su parte, ese gol ante Lanús hizo que Miguel Borja alcanzara los 55 goles vistiendo la camiseta de River, misma cifra que logró Santos Borré. De esta forma, el Colibrí se ubicó, junto a Rafa, como el segundo máximo goleador colombiano de toda la historia del club, solo superado por Juan Pablo Ángel.

Ángel es quien lidera el ranking con 62 goles, siete más de los que convirtió Borja. Es decir, el actual atacante Millonario está muy cerca de convertirse en el futbolista de Colombia con más goles en todos los tiempos del Millonario. Quienes continúan la lista son Radamel Falcao, con 45, y más lejos Teófilo Gutiérrez, con 28 gritos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1891463336623055081&partner=&hide_thread=false Miguel Borja alcanzó a Rafael Borré en la tabla histórica de goleadores colombianos de River, y se encuentra muy cerca de Juan Pablo Ángel, el máximo artillero hasta el momento. pic.twitter.com/f9DorW7UjU — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 17, 2025

Además, el cafetero está también a solo siete tantos de ingresar al podio de los máximos goleadores extranjeros de la historia de Millonario. Con este tanto, Borja dejó atrás a figuras como Radamel Falcao, Marcelo Salas y Antonio Alzamendi, entre otros, quienes también marcaron época en el club.

Sin embargo, lo difícil será alcanzar al segundo lugar, que lo ocupa el uruguayo Walter Gómez, mítico capocannoniere de la década del '50, con 72 goles, mientras que el legendario Enzo Francescoli, campeón y capitán de la Copa Libertadores 1996, lo lidera con 137 anotaciones.

Las palabras de Marcelo Gallardo sobre Borja luego del partido

river abrazo borja gallardo.jpg

El que habló post victoria sobre el granate por la quinta fecha de la Liga Profesional fue el director téncico Marcelo Gallardo, quien habló un poco de todo y también hizo referencia al momento de Miguel Borja.

"Yo no le he cambiado la manera de jugar a Miguel. No le pedimos cosas que no pueda hacer. Después está la confianza a la hora de jugar y a veces los futbolistas tienen altibajos en los rendimientos. A veces es bueno salir para darse cuenta y tener unas reacciones positivas. Hoy le tocó entrar, estuvo bien y se reencontró con el gol y con menos minutos", expresó el Muñeco.