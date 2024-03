Cuál es la estrella de Estudiantes que rechazó ir a Boca

Boca 1.jpg El Ruso Ascacíbar le dijo que no a Boca

El propio Ascacíbar reveló en una entrevista con el programa radial No veo la hora, por D Sports Radio, que recibió una propuesta de Boca durante el último mercado de pases. Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol y conocido del jugador a través de su hijo Bautista, fue el encargado de contactarlo: "Me llamó y estuvimos charlando. Lo conozco a Raúl por Bauti, hicimos todas las inferiores juntos acá en el club, así que tengo confianza y estuvimos hablando un poco. Él me dice Ruso".