Cuáles son los dos juveniles de Boca que sorprendieron a Diego Martínez

Las primeras impresiones de Diego Martínez y los juveniles de Boca

En su presentación oficial, Martínez resaltó la importancia de los juveniles en el equipo y compartió sus impresiones sobre el joven Esteban Saralegui: "Lo veo entrenar y me parece que tiene una proyección importante, me gusta cómo compite y cómo escucha, sobre todo cómo escucha a los más grandes". Este enfoque en la juventud se alinea con la visión de la actual dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, donde los jóvenes tienen un papel destacado en el equipo.

Diego Martínez 2.jpg Mauricio Benítez, el otro que impresionó a Diego Martínez

Con un plantel en construcción, Martínez aspira a sacar lo mejor de cada jugador, independientemente de su experiencia, subrayando que "No me gusta poner divisiones. Es un grupo el que vamos a construir, es un plantel. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene su lugar y todos tienen que dar lo mejor al equipo. No hay nada más importante que el equipo". La era de Diego Martínez en Boca Juniors se presenta como un desafío que va más allá del campo de juego, marcando el rumbo de la institución bajo la presidencia de Juan Román Riquelme.