Cuáles son los tres mejores jugadores sub-21 del mundo para Lionel Messi

De a poco, Lionel Messi va entregando su reinado en el fútbol internacional, a pesar de que hace menos de una semana fue galardonado con el Balón de Oro , por octava vez en su carrera profesional. No solo eso, sino que lo consiguió con 36 años, algo realmente llamativo. Pero, a pesar de su vigencia deportiva, su discurso prepara a los fanáticos para el final de su carrera profesional y abre paso a nuevos talentos.

Lo dio a entender en la ceremonia realizada en París: “Veo muchos jóvenes acá, hoy me toca estar desde otro lado y no tengo dudas de que voy a disfrutar del buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca así que vamos a seguir disfrutando muchos años más”.