Desde el fondo a lo más alto: triunfo y liderazgo de Lautaro de la Iglesia en el GT Italiano

El neuquino largó último por la rotura del motor en la clasificación, pero junto a Phillippe Denes y Andrea Cola firmó una remontada extraordinaria en las 3 Horas de Monza para ganar la clase GT3 PRO-AM y treparse a la cima del campeonato.

Hay carreras que se ganan en la pista y carreras que se ganan en la cabeza, en el box y en la paciencia. La de Lautaro de la Iglesia en Monza fue de las que se ganan en todos lados a la vez.

El neuquino que representa a la provincia y al país en el Campeonato Italiano de Gran Turismo firmó una de esas hazañas que justifican toda una temporada: ganó la clase GT3 PRO-AM en el templo de la velocidad, desde el fondo de la grilla, y se fue de Italia como nuevo líder del campeonato.

El fin de semana se complicó antes de la largada. Durante la clasificación del sábado, el Lamborghini Huracán GT3 del Imperiale Racing que Lautaro comparte con el húngaro Phillippe Denes y el italiano Andrea Cola sufrió la rotura del motor. El inconveniente mecánico no le permitió a la tripulación completar la sesión, lo que los dejó relegados al fondo del clasificador, obligados a largar desde la última fila, en la posición 38.

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Ahí empezó el verdadero trabajo, el que no se ve en la transmisión. El equipo técnico del Imperiale Racing encaró el recambio completo de la planta impulsora, una tarea contrarreloj que dejó al auto en condiciones de correr el domingo. Sin ese esfuerzo de los mecánicos durante la noche del sábado, no habría habido remontada posible. La base de este triunfo se construyó en el box, antes de que las ruedas volvieran a girar.

Tres horas de paciencia, ritmo y estrategia

La carrera de resistencia, tres horas de exigencia sobre los 5.793 metros del trazado, premió exactamente lo que el equipo había planificado. Largando desde la posición 38, no había margen para apurar nada. La consigna era clara: ritmo sólido, cero errores, una estrategia precisa que aprovechara cada oportunidad sin arriesgar de más.

Los tres pilotos fueron escalando posiciones de forma constante, turnándose al volante con la regularidad que exige una competencia de tres horas. Con el calor de los 35 grados castigando los neumáticos y multiplicando la exigencia sobre el auto y sobre el físico de cada piloto, la gestión fue determinante.

El Huracán, uno de los chasis más veteranos de la categoría pero también de los más amables con el desgaste de la goma, encontró en esa virtud su mejor aliado para una jornada larga. Al cabo de las tres horas, el trinomio cruzó la bandera a cuadros en la novena posición de la clasificación general, una remontada de 29 lugares desde la largada.

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La épica final: doble penalización y victoria al bajarse la bandera a cuadros

Pero el triunfo tuvo todavía más condimento del que muestra la planilla. Lautaro recibió durante la carrera una penalización de cinco segundos por un supuesto sobrepaso bajo bandera amarilla, un castigo que complicaba aún más una jornada que ya venía cuesta arriba. La sanción amenazaba con dejar al Imperiale fuera de la pelea por la victoria de clase.

El desenlace, sin embargo, se dio vuelta sobre el final. La Ferrari 51, que cruzaba la meta ganando en pista la categoría PRO-AM, terminó siendo penalizada por los comisarios. Esa sanción reordenó la clasificación de la clase y dejó servida la victoria para Lautaro, Denes y Cola. Así, el noveno puesto en la general se transformó en el primer lugar de la GT3 PRO-AM. Una victoria que se ganó con ritmo en pista, con trabajo en el box, también con esa cuota de fortuna que premia a los que se mantienen peleando hasta el final.

Punteros del campeonato

El resultado tiene un peso que va mucho más allá de la emoción del podio. Lautaro y sus compañeros llegaban a Monza marchando segundos en la PRO-AM del Endurance, después del sólido segundo puesto que habían firmado en la apertura del campeonato en Misano. Allí, en el circuito Marco Simoncelli, ya habían mostrado madera de remontadores: en pista húmeda, Lautaro había tomado el primer turno de manejo y superado a cinco rivales antes de ceder el volante, para terminar a poco más de un segundo de la Ferrari ganadora.

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Ganar en Monza, en la segunda fecha, no solo confirma que aquel segundo puesto de Misano no fue casualidad: los catapulta a la cima. El trinomio del Imperiale Racing se va de Italia como nuevo líder del campeonato de la clase PRO-AM del Endurance. En una categoría de altísima exigencia, donde la Ferrari del Easy Race conducida por Marchiante, Coluccio y Tamburini venía marcando el ritmo de la divisional, sumar la máxima cantidad de puntos desde el fondo de la grilla es exactamente el tipo de resultado que da vuelta un campeonato. Lautaro no recuperó terreno: pasó al frente.

Monza, el escenario perfecto para una hazaña

No es un detalle menor que todo esto haya pasado en Monza. El Autodromo Nazionale es el templo de la velocidad, el trazado más rápido del calendario italiano, una pista de rectas larguísimas, frenadas violentas y gestión permanente del tráfico, especialmente complejo en una carrera de tres horas donde conviven 39 autos de la clase GT3 de distinto rendimiento y distinto nivel de piloto.

Remontar 29 posiciones en un circuito así, donde sobrepasar exige precisión milimétrica y donde un error en las chicanas se paga carísimo, habla del nivel de madurez que está mostrando Lautaro en su temporada debut en Europa. Habla también del trabajo colectivo del Imperiale Racing, que transformó un sábado para el olvido en un domingo histórico. La 3 Horas de Monza, que formó parte del ACI Racing Weekend con entrada libre para el público, dejó a la escuadra una de esas victorias que se recuerdan toda la vida.

Lo que viene

El triunfo abre la temporada europea de la mejor manera posible para el neuquino. Con la victoria de clase en el bolsillo, también con el liderazgo del campeonato, Lautaro queda firmemente posicionado en la pelea por el título de la PRO-AM, con la confianza renovada de saber que el equipo es capaz de ganar desde cualquier posición de largada.

La agenda no da respiro. La próxima cita será en Mugello, del 24 al 26 de julio, por una nueva fecha del campeonato GT Sprint. Después, el Endurance retomará la actividad en Imola, del 4 al 6 de septiembre, en el trazado Enzo y Dino Ferrari donde Lautaro había debutado a nivel internacional. Felicitaciones, Lautaro. Esto recién empieza.

(*) Nicolás Almirón, columnista de Fórmula 1/Campeonato Italiano de GT en LMN/LU5