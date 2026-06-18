Lautaro de la Iglesia, segundo en el campeonato, busca el podio en Monza

Hay viajes que cierran un círculo. Este es uno de ellos. Este fin de semana voy a estar en Monza , al lado de Lautaro de la Iglesia, cubriendo en persona la segunda cita del campeonato Endurance del Gran Turismo Italiano . Y no es una cobertura más. Es volver al punto donde empezó todo.

En septiembre de 2024 acompañamos a Lautaro en aquella primera prueba con el equipo Audi Sport Italia , un test que entonces era apenas una posibilidad, una puerta entreabierta. Nueve meses después, esa puerta se transformó en una temporada completa en una de las categorías más competitivas y exigentes de Europa, en un Lamborghini Huracán del Imperiale Racing, en una pelea real por el título. Lo que era una apuesta hoy es una aventura concreta.

Lautaro llega al Autodromo Nazionale Monza marchando segundo en la clasificación PRO-AM del Endurance, con 23 unidades, escoltando al líder. Comparte el Lamborghini Huracán GT3 del Imperiale Racing con Phillippe Denes y el italiano Andrea Cola. Vienen de un segundo puesto en Misano que abrió el campeonato Endurance de la mejor manera, sumado a las dos fechas previas del torneo Sprint. El objetivo es claro: sostenerse en el top tres, idealmente trepar al escalón más alto.

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El contexto es exigente. La 3 Horas de Monza reúne 54 equipos entre las clases GT3 y GT Cup, con una grilla GT3 de 39 autos y un nivel internacional altísimo. Al frente de la clasificación absoluta marchan Alessandro Balzan y Dylan Medler, ganadores de la carrera inaugural en Misano, con 28 puntos al volante de la Ferrari 296 GT3 Evo del Rinaldi Racing.

La pelea por el campeonato involucra a las grandes marcas: Ferrari, que llega con la escuadra más numerosa, BMW con la M4 GT3 Evo de Gino Motorsport que comparten Mathias Villadsen y Jan Magnussen, terceros en el absoluto, Mercedes con la AMG de AKM Motorsport segunda a solo cuatro puntos de la cima, Audi con cuatro R8 LMS, McLaren con dos 720S GT3, además de la nutrida escuadra Lamborghini de la que Lautaro forma parte.

En su pelea específica, la PRO-AM, Lautaro tiene rivales directos bien identificados. Adelante marchan Marchiante, Coluccio y Tamburini, líderes de la categoría con una Ferrari 296 del Easy Race. Terceros están Letlaka, Jefferies y White, con la Ferrari del Africa Racing by Dragon. El propio Imperiale Racing suma una segunda unidad con Denning, Girotti y Guidetti. Las clasificaciones siguen compactas, lo que convierte cada fecha en un movimiento decisivo en la carrera por los títulos italianos.

Monza: el circuito que ama y castiga

Para entender el desafío de este fin de semana hay que entender Monza. Es el templo de la velocidad, el trazado más rápido del calendario italiano, una pista de altas velocidades, frenadas violentas y gestión permanente del tráfico, especialmente complejo en una carrera de tres horas donde conviven autos de distinto rendimiento y distinto nivel de piloto.

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A eso se suma un factor que va a condicionar todo el fin de semana: el calor. Se esperan unos 35 grados de promedio durante los tres días, lo que se traduce en temperaturas de pista muy elevadas. En una carrera de tres horas, eso multiplica la exigencia sobre los neumáticos, sobre la refrigeración del auto, también sobre el físico de los tres pilotos que se van turnando al volante. La gestión de la goma, mantener el rendimiento sin destruir el neumático en los relevos largos, va a ser probablemente el factor que separe a los que pelean adelante de los que se caen hacia atrás.

El Huracán frente a los autos nuevos: ventajas y desventajas reales

Acá conviene ser honesto con la herramienta que tiene Lautaro entre manos. El Lamborghini Huracán GT3 EVO2 es, hoy, uno de los chasis más veteranos de la categoría GT3. Mantiene el motor V10 atmosférico de 5,2 litros, una mecánica que sigue siendo querida por su sonido, también por su equilibrio, pero que compite contra rivales de generación más nueva: la Ferrari 296 GT3, la BMW M4 GT3 Evo, sin olvidar que Lamborghini ya presentó su sucesor, el nuevo Temerario GT3, que marca el final del ciclo del Huracán.

¿Qué significa eso en pista? El Huracán tiene virtudes concretas. Es fuerte en rotación natural en el centro de la curva, lo que lo hace competitivo en trazados con curvas de salida lenta, también es notablemente amable con el desgaste de neumáticos, una ventaja enorme en una carrera de tres horas con 35 grados. Su debilidad más conocida es el subviraje en la salida de curva, esa tendencia de la trompa a irse hacia afuera cuando hay que aplicar potencia saliendo de una curva. Frente a autos como la Ferrari 296, considerada más equilibrada y más fácil de llevar al límite, o frente a las BMW que ofrecen mayor estabilidad en la frenada, el Huracán exige más del piloto: hay que manejarlo más al límite, hay que pelearle el balance.

La buena noticia para Lautaro es que Monza es justamente uno de los circuitos donde esa debilidad pesa menos. Al ser un trazado de pocas curvas, dominado por rectas largas, chicanas, frenadas fuertes, la tendencia al subviraje en salida de curva queda parcialmente neutralizada. El Huracán es además un buen auto en recta, con buena rotación natural, lo que lo convierte en una herramienta más competitiva en Monza de lo que sería en un circuito lleno de curvas lentas encadenadas. Si el equipo acierta con la puesta a punto, buscando estabilidad en la entrada para compensar la salida, hay margen real para pelear adelante.

Las palabras de Lautaro antes de la carrera

El neuquino llegó al templo de la velocidad con el track walk fresco y la ilusión intacta. "Contento, un circuito nuevo para mí, como todos acá. Hoy haciendo el track walk, la caminata del circuito, muy feliz por estar acá, sinceramente. Es un lugar muy mítico como este. Para mí es una experiencia enorme, así que vamos a tratar de tener un buen fin de semana", contó Lautaro.

El piloto tiene claro lo que está en juego, también lo que necesita para sostener la posición en el campeonato. "Estamos segundos en el campeonato, así que es importante para nosotros sumar muy bien. Trataremos de hacer una adaptación rápida, más que nada del circuito, poder tener un buen rendimiento", explicó, poniendo el foco en lo que va a ser la clave de su fin de semana: aprender Monza rápido, porque ninguno de los pilotos de la grilla corrió antes en esta configuración del trazado.

Cómo seguir el fin de semana

La actividad arranca el viernes 19 con dos tandas de entrenamientos libres, de 6:22 a 7:12 la primera, de 9:14 a 10:04 la segunda, hora argentina. El sábado 20 habrá una tercera sesión libre de 3:30 a 4:20, con la clasificación oficial a partir de las 8:20, repartida en seis tandas para las dos clases. La carrera, las tres horas que definen todo, será el domingo 21 a las 10:00 de Argentina.

Para seguir la transmisión hay varias opciones. La carrera se ve en vivo por ACI Sport TV, también a través del streaming oficial en el canal de YouTube de ACI Sport. Quienes quieran acompañar minuto a minuto la actividad del Campeonato Italiano de Gran Turismo, en sus dos series Sprint y Endurance, pueden seguir las cuentas oficiales del certamen en Instagram y Facebook como CIGranTurismo, también el sitio oficial acisport.it/CIGT, donde están disponibles los horarios, el live timing, los resultados y las clasificaciones actualizadas. Vale la pena seguirlo de cerca: tener un argentino peleando el campeonato en una categoría de este nivel no es algo de todos los días.

Vamos a estar ahí, en el paddock de Monza, contándoles cada detalle de cerca. Para Lautaro es la chance de confirmar que aquel segundo puesto de Misano no fue casualidad.