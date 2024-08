Después de Acuña, River irá en busca de otro campeón del mundo

Su esfuerzo le permitió ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni de cara a Qatar 2022 y la lesión de Giovani Lo Celso, quien finalmente se perdió la cita en la que la Selección Argentina bordó su tercera estrella, lo obligó a subirse al avión rumbo a tierras asiáticas a último momento. El crack surgido en San Lorenzo, aún así, no estuvo presente en la Copa América de Estados Unidos y no está del todo claro si el pujatense lo tendrá en cuenta para las próximas convocatorias.

Con 29 años, el delantero del Colchonero no vería con malos ojos cambiar de aires y, de hecho, el DT del Millonario estuvo a punto de convencerlo para que lo acompañe durante su proceso al frente del Al-Ittihad, pero la transacción no se concretó. En esta oportunidad, su llegada a la Banda es mucho más compleja de lo que parece: depende de las transferencias de otros futbolistas y el cuadro español no quiere dejarlo ir.

Los extraordinarios números de la carrera de Ángel Correa

Según indica el sitio Transfermarkt, el artillero tiene un valor oficial de 18 millones de euros y tiene contrato con el Atleti hasta junio de 2026, por lo que Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio tendrán que negociar con el dueño de su pase. Angelito se sumó a las filas del conjunto madrileño en 2014 y disputó un total de 421 encuentros, convirtiendo 80 goles y aportando 60 asistencias. Al mismo tiempo, levantó tres títulos: la Liga 2020/21, la Europa League 2018 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Por otra parte, Correa celebró el torneo doméstico de 2013 y la Copa Libertadores 2014 vistiendo la casaca del Ciclón, donde tuvo su mejor versión con Juan Antonio Pizzi como entrenador aunque recién pudo consagrarse a nivel internacional con Edgardo Bauza. A su vez, se coronó en la Copa América 2021 y la Finalíssima 2022 con la Albiceleste, además del Mundial.