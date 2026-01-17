Domingo de semifinales en el Regional Amateur

La Amistad recibe al Deportivo Roca en Cipolletti en la ida de las semis. En Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery se enfrenta Boxing de Río Gallegos.

Este domingo, Cipolletti será el escenario de la semifinal de ida por la Zona Patagónica del Regional Amateur que va llegando a su fin, donde La Amistad recibirá al Deportivo Roca . Los equipos de la Liga Confluencia son los únicos de la provincia y con chances de ascender al Federal A . La vuelta será el próximo fin de semana en el Luis Maiolino.

En el predio del Celeste, el encuentro comenzará a las 19 , con Kevin Bustos como árbitro principal. El Juez tendrá la asistencia de Felipe Zonco y Braian Coronel, mientras que Lucas Dios completará la cuaterna.

Los dirigidos por Alfredo Tizza vienen de eliminar a San Patricio de Chañar en su cancha el último domingo. Allí, el empate 2 a 2 en los 90 minutos le alcanzó para avanzar de ronda con un global de 4 a 3 sobre el Santo.

deportivo roca miranda regional amateur El colombiano Miranda le dio la clasificación al Naranja. Foto: (archivo) Tavo Reguera

El Depo, por su parte. venció en el Maiolino a Atlético Regina 2 a 1 luego del empate 1 a 1 en cancha del Albo en la ida. Con un global 3 a 2, los de Martín Medina pusieron a Roca en semifinales.

Ambos equipos fueron parte del mismo grupo en la fase inicial del certamen, donde se cruzaron dos veces. En aquella zona 9, el Celeste venció 2 a 1 a Roca en el Maiolino en la tercera fecha y en el norte de Cipolletti no se sacaron ventajas en un empate 1 a 1, en la sexta y última jornada de la fase inicial. El grupo tuvo como puntero a La Amistad con 13 unidades y al Depo escolta con 11.

La otra semifinal del Regional Amateur

La otra semifinal se jugará en el sur, el primer partido de la llave será en Comodoro Rivadavia. Allí, Jorge Newbery enfrentará a Boxing de Río Gallegos a partir de las 17.

Los vencedores de sus respectivas llaves se enfrentarán entre sí por la final de la Zona Patagónica y el ganador jugará otra final ante el vencedor de otra de las regiones, que aún no está definido. Aquel que se quede esa final interzonal, ascenderá al Federal A.