El 11 titular que tiene en mente Claudio Úbeda para el debut de Boca

Pese a las bajas por lesión que sufre el equipo, el Sifón tiene todo listo para el estreno del Xeneize en el Apertura.

Boca recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda rearma el equipo para el debut en La Bombonera.

El Xeneize empieza el 2026 diezmado por las lesiones y el DT tendrá muchas bajas para el debut enfrentando al Malevo. Edinson Cavani, Mlton Giménez, Miguel Merentiel, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios son algunos de los jugadores que no serán de la partida.

Según informó Augusto César, cronista de ESPN, Lucas Janson será el centrodelantero del equipo, con el juvenil Íker Zufiaurre esperando su chance en el banco de los suplentes. Por los costados jugarán Alan Velasco y Exequiel Zeballos, mientras que Brian Aguirre empezará el campeonato en el banco.

Respecto al mediocampo, Ubeda no tendría dudas y, como demostró en el segundo amistoso de pretemporada, sus elegidos son Tomás Belmonte, Ander Herrera y Leandro Paredes. El interrogante en la defensa aparecía en el primer marcador central, posición en la que Lautaro Di Lollo le ganaría la pulseada a Nicolás Figal. Barinaga, Costa y Blanco completan esa zona de la cancha.

De esta manera, la formación de Boca ante Riestra sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

San Lorenzo reveló cómo fueron las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, negó contactos con Boca y confirmó que el delantero Alexis Cuello continuará en el club para el Torneo Apertura 2026. Aseguró que no hubo diálogo con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y que la oferta recibida por el delantero fue considerada insuficiente, por lo que el futbolista seguirá en Boedo al menos, hasta que surja otra más atractiva.

Antes de ingresar a la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Costantino fue tajante al referirse a la situación del atacante y sostuvo que su valor es el de la cláusula de rescisión, fijada en una cifra cercana a los seis millones de dólares.

En ese marco, San Lorenzo descartó cualquier negociación en curso y afirmó que el jugador no será transferido en este mercado. El dirigente explicó que San Lorenzo recibió una propuesta formal que no cumplió con las expectativas del club y que ya fue respondida: “Llegó una propuesta insuficiente, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad”, señaló, aunque dejó en claro que no existieron avances posteriores ni contactos directos con la dirigencia de Boca.

Costantino también confirmó que Cuello se encuentra trabajando con normalidad junto al plantel profesional y que está a disposición del cuerpo técnico: “Cuello se está entrenando con el plantel, está a disposición del cuerpo técnico y se queda en San Lorenzo”, afirmó, y subrayó que la postura del club responde a una cuestión institucional. “Acá no pasa porque el comprador es Boca, pasa por cuidar el patrimonio del club”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2013984684682744145?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013984684682744145%7Ctwgr%5E28f660dda63bba2a270964b81a308ce712329244%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fsan-lorenzo-revelo-como-fueron-las-negociaciones-boca-alexis-cuello-n1225597&partner=&hide_thread=false "CUELLO SE QUEDA EN SAN LORENZO"



Sergio Costantino, presidente del Ciclón, se refirió a las negociaciones de Boca por el delantero. pic.twitter.com/FO3eIg2x72 — TyC Sports (@TyCSports) January 21, 2026

De acuerdo con lo informado por el programa partidario La Cicloneta, el delantero solicitó un cambio de camiseta para el Torneo Apertura y dejará de utilizar la número 28 para pasar a vestir la 9. En otro tramo de sus declaraciones, el presidente del Ciclón aclaró que no recibió ofertas por Gastón Hernández, indicó que la posible llegada de Gonzalo Abrego “es una posibilidad” y confirmó que la institución ya cumplió con el pago de todas sus inhibiciones: “Hicimos el pago, solo falta el procedimiento administrativo para que se levanten”, concluyó.