El ex Boca que fue denunciado por abuso sexual

Un defensor que supo jugar en el Xeneize fue acusado del delito junto a otros dos futbolistas de su actual equipo.

Tres jugadores de Alianza Lima, entre ellos el ex Boca Carlos Zambrano, fueron denunciados por abuso sexual.

Un escándalo sacude a la selección de Perú y al club Alianza Lima . Tres jugadores, incluyendo al ex Boca Carlos Zambrano , fueron denunciados por abuso sexual con acceso carnal por una argentina. El delito habría sido cometido en un hotel de Montevideo. Los otros dos futbolistas son Sergio Peña Flores y Miguel Trauco.

El programa "Otra mañana" del canal argentino A24 fue quien dio la primicia sobre la denuncia que realizó una argentina contra los tres jugadores. La causa la lleva el juzgado criminal Nº14 y fue radicada en el país, a pesar de suceder en Uruguay, ya que la víctima prefirió no hacerlo en el momento por el shock y poder volver a su país para realizarla.

Los tres futbolistas están jugando actualmente en Alianza Lima y la selección peruana. El más conocido y el apuntado principal es el ex jugador de Boca Carlos Zambrano. El defensor tuvo un paso por el Xeneize entre 2020 y 2022 , yéndose libre de la institución para volver a su país.

El incidente se habría dado en Montevideo, ya que el equipo peruano se encuentra en Uruguay jugando la serie del Río de La Plata, un torneo amistoso que contó con varios cuadros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeDicenPajita/status/2014346910887219213?s=20&partner=&hide_thread=false Denuncian en Argentina a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual! pic.twitter.com/Ukv4dWvyVI — Pajita (@MeDicenPajita) January 22, 2026

Los detalles de la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima

Según contaron en el programa de A24, la denunciante había ido a comer con Carlos Zambrano una noche, y el futbolista le mandó un mensaje al día siguiente para que vaya a su habitación en el hotel de Montevideo. La chica fue con una amiga y luego aparecieron Trauco y Peña Flores.

Inmediatamente dejaron el hotel, decidieron volver para Argentina y realizar la denuncia contra los tres jugadores por abuso sexual con acceso carnal. La denunciante se realizó los estudios correspondientes en el Hospital Muñiz y entregó la ropa que utilizó esa noche.

El caso tuvo gran repercusión tras el informe del programa argentino, llegando incluso a haber incidentes con hinchas de Alianza Lima contra los jugadores acusados. Quedará por ver si los jugadores se expresan sobre el caso y cómo avanza la justicia con la denuncia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RicLaTorreZ/status/2014353846680649875?s=20&partner=&hide_thread=false Una joven argentina de 22 años HA DENUNCIADO a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima, por abuso sexual. El hecho abría pasado hace unos días en Uruguay pic.twitter.com/qMrKzl08II — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 22, 2026

El comunicado de Alianza Lima

El club peruano se expidió rápidamente sobre lo sucedido y emitió un comunicado en redes sociales sobre los pasos a seguir que tomará la institución con la denuncia hecha contra sus jugadores.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los jugadores involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno" fue el primer punto que destacó el comunicado.

Luego, agregó: "Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes".

No son las primeras indisciplinas de algunos jugadores de la institución peruana. El mismo Zambrano fue separado del plantel en 2024, para luego volver al primer equipo con el cambio de entrenador. En Boca también fue el foco en algunas situaciones con mujeres, además de su pelea con Darío Benedetto en el medio de un Superclásico. Resta por ver también cual será el accionar de la selección con respecto a estos tres futbolistas.