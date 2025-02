La dura frase de Carlos Zambrano a horas de jugar contra Boca por la libertadores

Esta noche, desde las 21.30 horas, Boca Juniors se enfrentará a Alianza Lima en Perú por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores . Allí, varios Xeneizes se reencontrarán con un ex compañero, Carlos Zambrano, quien ya le puso picante al cruce y hasta le lanzó una advertencia a Exequiel “el changuito” Zeballos.

"Es un partido especial. Lo tomo como algo lindo, un buen reto. Hablé con algunos de mis ex compañeros y hasta gente de utilería. Zeballos es un jugador talentoso que se asentó en el equipo. Le avisé que se ponga doble canillera, ja", declaró Zambrano.

Alianza Lima derrotó 3-1 a Nacional de Paraguay en Lima, por lo que ganó la serie y se enfrentará al Boca de Gago, que partido a partido busca mostrar su mejor versión y llega con una embestida anímica que espera mantener en la disputa por la fase 2 de la Libertadores. Ante ellos, uno de los referentes del equipo peruano que pasó por el club de La Ribera, habló para la prensa local y enfatizó “Uno va a matar por sus colores”, dejando asi en claro que dentro de la cancha su unión pasada por el club argentino no modificará su accionar.

Alarma en Boca: su mejor jugador en lo que va del año está en duda

Boca comenzará hoy su camino en la Copa Libertadores enfrentando a Alianza Lima como visitante en Perú. Fernando Gago tiene que armar un rompecabezas en el equipo titular, ya que tiene muchos lesionados y uno de los que padece problemas físicos es su mejor futbolista en lo que va del año.

Se trata de Ayrton Costa, el defensor zurdo que viene de ser expulsado en la victoria contra Banfield, donde igualmente fue la figura del equipo. Desde que llegó, el surgido en Independiente de Avellaneda es el jugador de campo que más minutos ha tenido y se fue afianzando con el correr de los partidos.

Si bien no se detalló el problema concreto, trascendió que la molestia física lo llevará al jugador a ser evaluado durante el día para saber si está en condiciones de ser titular o no. En caso de no jugar, lo reemplazaría el juvenil Mateo Mendía.

Muchos lesionados

El comienzo del año para Boca ha sido lamentable en términos físicos. Todavía no han podido jugar en el año Nicolás Figal, Cristian Lema y Sergio Romero.

El primer lesionado en un partido fue Ander Herrera y después siguieron Edinson Cavani, Marcos Rojo, Frank Fabra, Lucas Blondel, Miguel Merentiel, Tomás Belmonte e Ignacio Miramón.

Algunos de ellos como Fabra o Merentiel volvieron a estar disponibles en los últimos días.

Cabe recordar que, además, Luis Advíncula está suspendido por la roja ante Cruzeiro en la Sudamericana del año pasado.