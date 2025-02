Boca viaja a Perú por la Libertadores: cuál es la canción que le preparó Alianza Lima

Canción Alianza Lima.png Canción que Alianza Lima le dedicó a Boca. (@mathias_vera06 en Tik Tok).

El video fue realizado durante un partido en el Estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima y la canción fue acompañada por una frase “ Que venga Boca Juniors ” junto a dos corazones con colores limeños. Además, ya superó las 700 mil reproducciones y los 65 mil likes. La sección de comentarios reflejó las chicanas que comenzaron entre ambas hinchadas.

Boca tiene rival en la Libertadores: qué dijo su famoso DT sobre la eliminatoria que se viene

Alianza Lima eliminó a Nacional de Paraguay de la Copa Libertadores y ahora habrá duelo de DTs argentinos por la fase 2. Néstor “Pipo” Gorosito deberá medirse ante Boca, un rival con el que tiene muchas anécdotas y, alguna que otra, chicana futbolera.

El miércoles, 12 de febrero, Alianza Lima superó 3-1 a Nacional de Paraguay tras el 1-1 en Asunción, el pasado miércoles 5. La próxima fecha clave será el marte 18, a las 21.30 horas en Lima, cuando Alianza enfrente al Xeneize.

Pipo Gorosito y Fernando Gago se disputarán el pase de fase para la Copa Libertadores 2025, previo a ello, el DT Limeño compartió sus ideas sobre el equipo al que enfrentará. Vale resaltar que el próximo martes no va a ser el único desafío que enfrenten, sino que Gorosito se jugará el avance de competencia en tierras conocidas y comentadas como son las de la boca. La definición de fase será el próximo 25 de febrero, en La Bombonera.

pipo gorosito.jpg

Gorosito habló sobre el choque contra Boca en los próximos días

Más allá del logro obtenido y la celebración del mismo, durante la rueda de prensa post partido, Pipo Gorosito fue consultado sobre los próximos encuentros ante Boca y, fiel a su estilo, declaró con firmeza y confianza, alegando que su equipo hará todo para conseguir la victoria en ambos cruces: "Queremos ganarle, no es que queramos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. Estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no. Pero jugamos para ganar."

Además, Gorosito fue tajante al analizar al DT del club de la ribera: " Adentro de la cancha son 11 contra 11 y Gago no juega, juegan los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Pero lo más importante es la materia prima. No me gustan los entrenadores que se creen que son muñequitos y lo mueven para acá y para allá ”, sentenció con dureza.

Néstor “Pipo” Gorosito siempre se caracteriza por sus declaraciones sin rodeos, críticas y directas. Antes que su equipo logre avanzar de rondas en la Copa Libertadores, es decir, previo a los cruces con Nacional de Paraguay, el DT argentino lanzó un… ¿deseo?, que terminó por ser concretado: “Ojalá podamos pasar para jugar contra Boca. A mí me encanta jugar contra Boca, es un desafío muy lindo ”, declaraba con la chispa que lo caracteriza.

Aun así, en ese mismo momento, el entrenador, para no apurarse, supo transmitir calma y generó confianza entre la afición: “Nacional es un muy buen equipo, salió subcampeón de Paraguay. Sé que tiene un equipo joven que juega bien, ya tendremos tiempo de analizarlos ”. Hoy celebran y Boca… sigue en la mira.