Boca tiene rival en la Libertadores: qué dijo su famoso DT sobre la eliminatoria que se viene

Pipo Gorosito y Fernando Gago se disputarán el pase de fase para la Copa Libertadores 2025, previo a ello, el DT Limeño compartió sus ideas sobre el equipo al que enfrentará. Vale resaltar que el próximo martes no va a ser el único desafío que enfrenten, sino que Gorosito se jugará el avance de competencia en tierras conocidas y comentadas como son las de la boca. La definición de fase será el próximo 25 de febrero, en La Bombonera.

Gorosito habló sobre el choque contra Boca en los próximos días

Más allá del logro obtenido y la celebración del mismo, durante la rueda de prensa post partido, Pipo Gorosito fue consultado sobre los próximos encuentros ante Boca y, fiel a su estilo, declaró con firmeza y confianza, alegando que su equipo hará todo para conseguir la victoria en ambos cruces: "Queremos ganarle, no es que queramos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. Estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no. Pero jugamos para ganar."

Además, Gorosito fue tajante al analizar al DT del club de la ribera: "Adentro de la cancha son 11 contra 11 y Gago no juega, juegan los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Pero lo más importante es la materia prima. No me gustan los entrenadores que se creen que son muñequitos y lo mueven para acá y para allá”, sentenció con dureza.

Néstor “Pipo” Gorosito siempre se caracteriza por sus declaraciones sin rodeos, críticas y directas. Antes que su equipo logre avanzar de rondas en la Copa Libertadores, es decir, previo a los cruces con Nacional de Paraguay, el DT argentino lanzó un… ¿deseo?, que terminó por ser concretado: “Ojalá podamos pasar para jugar contra Boca. A mí me encanta jugar contra Boca, es un desafío muy lindo”, declaraba con la chispa que lo caracteriza.

Aun así, en ese mismo momento, el entrenador, para no apurarse, supo transmitir calma y generó confianza entre la afición: “Nacional es un muy buen equipo, salió subcampeón de Paraguay. Sé que tiene un equipo joven que juega bien, ya tendremos tiempo de analizarlos”. Hoy celebran y Boca… sigue en la mira.

Boca ya conoce a su rival en la segunda fase de la Copa Libertadores

Alianza Lima de Perú derrotó este miércoles por 3-1 a Nacional de Paraguay en el Estadio Alejandro Villanueva y selló su clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Boca.

Kevin Quevedo convirtió por duplicado, a los 11 minutos del primer tiempo y a los 10´ del complemento, mientras que Hernán Barcos marcó el tanto restante en la victoria de su equipo, a los 5 minutos del segundo periodo.

Por su parte, Orlando Gaona Lugo había igualado el cotejo, a los 15 minutos de la primera mitad. En el duelo llevado a cabo en el Estadio Arsenio Erico, en Asunción, ninguno de los conjuntos logró sacarse ventaja y el mismo terminó 1-1.

En tanto, el elenco comandado por Néstor “Pipo” Gorosito se medirá ante el “Xeneize” en la siguiente instancia de la competición, que tendrá lugar el 18 de febrero en Perú por la ida y definirá la serie el 25 del mismo mes en la Bombonera.

A los 11 minutos de comenzada la partida, Quevedo aprovechó el rebote tras un disparo de Barcos para abrir el marcador y darles la ventaja momentánea a los suyos.

No obstante, poco tiempo después, un disparo potente de volea desde fuera del área por parte de Gaona Lugo llevó las tablas al marcador, con algo de suspenso debido a la revisión del AR por una posible falta previa sobre Carlos Zambrano, y le puso un frenó a la emoción del cuadro peruano.

Sin embargo, los de Gorosito saltaron al terreno de juego en la segunda mitad decididos a sentenciar la clasificación a la Fase 2 del torneo más importante del continente y volvieron a adelantarse en el partido con la aparición solitaria de Barcos por el segundo palo, mientras que nuevamente Quevedo anotó el tanto definitorio cinco minutos después.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La CONMEBOL anunció en redes sociales el día y la hora en la que se realizará el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, que tendrá lugar en Luque, Paraguay.

El evento para conocer los enfrentamientos de los equipos en la primera fase de los torneos continentales se llevará a cabo el lunes 17 de marzo a partir de las 20:00 (hora argentina) y contará con los 32 clasificados a cada torneo, posterior a las rondas preliminares.

Ambas competencias tendrán la presencia de 13 equipos argentinos en total que buscarán alzarse con la gloria al final de los certámenes.

Cuáles son los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores:

. Racing (Campeón de la Copa Sudamericana) - Jugará etapa de grupos

. Vélez (Campeón de la Liga) - Jugará etapa de grupos

. Estudiantes de La Plata (Campeón de la Copa de la Liga) - Jugará etapa de grupos

. Central Córdoba de Santiago del Estero (Campeón de la Copa Argentina) - Jugará etapa de grupos

. Talleres (1er. ubicado en la Tabla Anual) - Jugará etapa de grupos

. River (2do. ubicado en la Tabla Anual) - Jugará etapa de grupos

. Boca (3ro. ubicado en la Tabla Anual) - *Jugará el repechaje para definir si clasifica

Cuáles son los equipos argentinos clasificados a la Copa Sudamericana:

. Godoy Cruz (4º de la Tabla Anual)

. Independiente (5º de la Tabla Anual)

. Huracán (6º de la Tabla Anual)

. Unión (7º de la Tabla Anual)

. Lanús (8º de la Tabla Anual)

. Defensa y Justicia (9º de la Tabla Anual)