El jugador de Boca finalista de la Copa Libertadores que fulminó a Jorge Almirón

Luego de más de un año de la derrota del Xeneize contra Fluminense, un futbolista del plantel dio su opinión del ex entrenador.

González explicó sus motivos: “otro planteo y otra forma de vivir la semana”. El ex jugador de Boca agregó: “no quiero entrar en lo que hizo y en lo que no hizo”.

Boca-Pulpo González (1).jpg

“Yo me sentía un entrenador porque ya sabía que no iba a jugar. Por eso, intenté tranquilizar a los muchachos. Uno con la cabeza fría lo toma de otra manera, pero había mucho alboroto. A los protagonistas tenés que darles tranquilidad y hacerlos disfrutar un momento único”, explicó Diego González.

En el final de sus dichos, el futbolista liquidó a Almirón:” me quedo con los momentos buenos, pero sostengo que con otro D.T le hubiésemos dado esa alegría al hincha de Boca”.

Jorge Almirón habló del presente de Boca

El entrenador Jorge Almirón, actualmente en Colo-Colo de Chile, habló sobre su paso por Bocay reveló que se contactó con el delantero Carlos Palacios, quien le aseguró que es muy feliz jugando en el “Xeneize”.

Almirón estuvo al mando del equipo de La Ribera desde el 10 de abril hasta el 5 de noviembre, donde dirigió 43 partidos, consiguiendo una efectividad del 49.6%, producto de 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas.

En diálogo con ESPN, el entrenador analizó el plantel de Boca de cara al Torneo Apertura 2025: “Tiene muy buenos jugadores Boca, los buenos jugadores se juntan con los que juegan bien, se van entendiendo. Son jugadores que necesitan encontrar esa complicidad con buenos jugadores. El día a día el entrenador y los jugadores van encontrándose".

También aseguró que disfrutó mucho estar al mando del “Xeneize”: “Me gustó mucho dirigir a Boca, competir a un alto nivel, estuve poco tiempo y creo que después podía haber seguido creciendo. Estoy muy contento en Colo Colo también, estoy disfrutando el día a día, el tiempo dirá, siempre agradecido por el paso que me tocó estar ahí, no lo dudaría”.

Jorge Almirón.jpg Jorge Almirón

Cuando fue cuestionado por el debut de Palacios en Boca, Almirón no dudó en revelar cómo se siente el jugador vistiendo la camiseta del “Xeneize”: "Tiene muchísima personalidad, no le pesa nada entrar y jugar igual en cualquier lado. Es un chico de barrio que juega tal cual es. Es muy buen jugador, bastante completo y físicamente ha mejorado muchísimo, que era lo que le faltaba para que adquiera confianza en su juego”.

“Confiaba en que le iba a ir bien, no le tiene miedo a nada, está acostumbrado a convivir con el caos y Boca es un poco eso", explicó el técnico.

A su vez, también expresó cual es el objetivo del equipo chileno en la Copa Libertadores y dio su opinión sobre sus posibles rivales: “Muchos equipos se han reforzado, se están armando recién, en nombres River y Boca se han reforzado, los brasileros siempre. Colo Colo, el año pasado estábamos en cuartos siendo el presupuesto más bajo y este año va a ser similar, es mucho trabajo de equipo, estar en los detalles para poder competir”.