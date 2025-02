Boca en problemas: dos titulares descartados para jugar la Libertadores

Boca recibió un duro golpe con la confirmación de la lesión lumbar del delantero Edinson Cavani, quien no solo se perderá el partido de este viernes contra Banfield por el Torneo Apertura 2025, sino también la ida ante Alianza Lima e n Perú por la fase 2 de la Copa Libertadores.

A pesar de la molestia, Cavani fue titular ante Racing en Avellaneda y disputó 63 minutos , pero el malestar persistió y finalmente lo dejó fuera del choque contra Independiente Rivadavia en la Bombonera. En Boca son cautos con su recuperación y no establecieron plazos oficiales , aunque en el club ya se habla de un posible mes de inactividad .

Cavani.jpg

Si esto se confirma, Fernando Gago perdería a su goleador en toda la serie contra Alianza Lima, una baja sensible para el primer gran objetivo del 2025.

Las lesiones fueron una constante en el “Matador”, que este 14 de febrero cumplirá 38 años y aunque fue el máximo anotador de Boca en 2024 con 20 goles en 39 partidos, las molestias físicas limitaron su continuidad.

En lo que va del año, solo pudo disputar tres de los seis encuentros del equipo, una situación que obligó a Gago a manejarlo con precaución. Sin una fecha precisa de regreso, el panorama es incierto, especialmente si Boca necesita a su figura en la vuelta contra el conjunto peruano.

Ante esta situación, el técnico “Xeneize” deberá confiar en Miguel Merentiel y Milton Giménez, quienes vienen sumando minutos y podrían asumir el rol de Cavani en ataque, en especial, la “Bestia”, que demostró contundencia en este 2025. Mientras tanto, Boca se prepara para afrontar la copa sin su delantero estrella, con la incertidumbre de cuándo podrá volver al equipo.

Mientras tanto, Boca se encuentra noveno en el campeonato con ocho puntos y no puede especular con su once inicial, por lo tanto, en esta seguidilla de partidos, además de la lesión de Cavani, deberá evaluar bien las cargas y condiciones físicas de sus jugadores para no tener más bajas en su plantel.

El otro lesionado está en la mitad de la cancha

El sector del campo en el que Boca ha tenido más problemas desde lo futbolístico es el mediocampo. Entre el bajo rendimiento de los volantes y las lesiones que han tenido los jugadores de ese lugar de la cancha, el equipo no ha tenido buen desempeño y el último partido lo ganó más por errores del rival que por virtudes propias.

Justamente en el 2-0 sobre Independiente Rivadavia fue Tomás Belmonte quien salió reemplazado por Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia pasó a jugar como volante central. El exLanús sufrió un golpazo que lo sacó de la cancha y luego se supo que tiene un desgarro.

La ausencia del mediocampista se suma a las ya conocidas de Lucas Blondel por lesión y Luis Advíncula, suspendida.