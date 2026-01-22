Cómo llega Ángel Romero, el primer refuerzo de Boca, tras su paso por Corinthians

Boca Juniors acelera los trámites pertinentes para cerrar a su primer refuerzo de 2026 a días del comienzo de la actividad oficial en el fútbol argentino. En ese contexto, la posibilidad más firme en estos momentos es la del paraguayo Ángel Romero , quien acaba de quedar libre de Corinthians .

Según fuentes cercanas al Xeneize, la operación está avanzada para que el punta se ponga la camiseta azul y oro, sumado a que este miércoles el club de la Ribera dio un paso clave al rescindir el contrato de Bruno Valdez y liberar el cupo de extranjero.

Ángel Romero jugó 377 partidos e hizo 67 goles en el club brasileño durante las ocho temporadas (divididas en dos etapas) en las que estuvo. Sin embargo, en 2025 el paraguayo perdió lugar en el Timão.

En total, disputó 53 partidos en los que marcó cinco goles, dio tres asistencias y sufrió una expulsión. Pero su desglose en la segunda mitad del año marca números no muy buenos para el volante, quien promedió apenas 27 minutos por partido. De 25 partidos disponibles, solo jugó 12 y solo en dos fue titular.

San Lorenzo reveló cómo fueron las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, negó contactos con Boca y confirmó que el delantero Alexis Cuello continuará en el club para el Torneo Apertura 2026. Aseguró que no hubo diálogo con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y que la oferta recibida por el delantero fue considerada insuficiente, por lo que el futbolista seguirá en Boedo al menos, hasta que surja otra más atractiva.

Antes de ingresar a la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Costantino fue tajante al referirse a la situación del atacante y sostuvo que su valor es el de la cláusula de rescisión, fijada en una cifra cercana a los seis millones de dólares.

En ese marco, San Lorenzo descartó cualquier negociación en curso y afirmó que el jugador no será transferido en este mercado. El dirigente explicó que San Lorenzo recibió una propuesta formal que no cumplió con las expectativas del club y que ya fue respondida: “Llegó una propuesta insuficiente, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad”, señaló, aunque dejó en claro que no existieron avances posteriores ni contactos directos con la dirigencia de Boca.

Costantino también confirmó que Cuello se encuentra trabajando con normalidad junto al plantel profesional y que está a disposición del cuerpo técnico: “Cuello se está entrenando con el plantel, está a disposición del cuerpo técnico y se queda en San Lorenzo”, afirmó, y subrayó que la postura del club responde a una cuestión institucional. “Acá no pasa porque el comprador es Boca, pasa por cuidar el patrimonio del club”, agregó.

De acuerdo con lo informado por el programa partidario La Cicloneta, el delantero solicitó un cambio de camiseta para el Torneo Apertura y dejará de utilizar la número 28 para pasar a vestir la 9. En otro tramo de sus declaraciones, el presidente del Ciclón aclaró que no recibió ofertas por Gastón Hernández, indicó que la posible llegada de Gonzalo Abrego “es una posibilidad” y confirmó que la institución ya cumplió con el pago de todas sus inhibiciones: “Hicimos el pago, solo falta el procedimiento administrativo para que se levanten”, concluyó.