El campeón del mundo con la Selección Argentina que envió su apoyo a la marcha de los jubilados

"No para pelear con nadie, pero sí para que nuestros jubilados y jubiladas no se sientan tan solos. Ojalá que se sumen muchos más hinchas e hinchadas” , agregó. Enrique hacía referencia a la marcha que se llevó a cabo este miércoles en defensa de los jubilados, en la que se vio a varios hinchas de Chacarita.

"Como dijo Diego Armando Maradona, HAY QUE SER MUY CAGONES PARA NO DEFENDER A LOS JUBILADOS. YO ME SUMO A ESTA NOBLE CAUSA".



El Negro Enrique, campeón del mundo en 1986, ANUNCIÓ QUE ESTE MIÉRCOLES SE SUMA A BANCAR A LOS JUBILADOS. pic.twitter.com/b58in8SBJw — Diagonales (@diagonalesweb) March 7, 2025

“Yo como deportista, ex jugador de Lanús y River y campeón del mundo en México 86 también me sumo a esta noble causa, que es estar cerca de los jubilados y jubiladas”, continuó Enrique, quien además agregó: “Porque como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón y muy cagones si no defendemos a los jubilados. Bueno, acá estamos, nos despertamos”. Por último, alentó a que “raíz de este video u otro que hayan hecho y que yo no sepa, se sumen muchos más deportistas y por qué no campeones del mundo”.