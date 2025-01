El crack del fútbol argentino al que llamó Fernando Gago para que se sume a Boca

A diferencia de su máximo competidor, Boca todavía no pudo reforzarse demasiado en el actual mercado de pases: apenas se confirmó su clasificación a la zona previa de la próxima Copa Libertadores, el Xeneize confirmó el arribo del delantero chileno Carlos Palacios , pero aún no logró concertar nuevas incorporaciones. Sin embargo, Fernando Gago llamó personalmente por teléfono a una de sus grandes debilidades .

El volante de 27 años, que logró dos títulos con el Pincha en la temporada -la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones- no vería con malos ojos partir al cuadro de La Ribera, aunque las condiciones están lejos de ser auspiciosas. Por lo pronto, el Ruso tiene contrato vigente con el elenco comandado por Eduardo Domínguez hasta fines de 2026 y no tiene previsto forzar su salida, generando un inconveniente con la dirigencia.

A su vez, el mediocampista pautó una reunión con Juan Sebastián Verón para poder avanzar con una mejora salarial. Así, si el Consejo de Fútbol quisiera pujar por el ex Stuttgart de Alemania, los platenses solo aceptarían una suma mayor a los 6 millones de dólares para permitirle salir. Para colmo, las complicaciones por el pase de Cristian Medina, en medio de las irregularidades por la participación del empresario Foster Gillet, tensaron la relación entre los directivos.

Ascacibar.jpeg El Ruso tiene contrato con el Pincha hasta diciembre de 2026.

Qué otras opciones tiene Fernando Gago en el mediocampo de Boca

Por lo pronto, los porteños no aceptaron el pago de 15 millones de dólares y habrían evitado una serie de sanciones, como una multa millonaria, la imposibilidad de reforzarse en el corto plazo y la restricción de elegibilidad para disputar encuentros oficiales. Más allá de la situación particular, el entrenador boquense considera imperioso apostar por la llegada de un 5: Pol Fernández se fue libre al San Pablo y Tomás Belmonte y Nacho Miramón no convencieron.