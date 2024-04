El duro cara a cara de Tévez con un periodista cuando ganó Independiente

Para muchos de los fanáticos de Independiente de Avellaneda , Carlos Tévez se ganó un lugar en su consideración con los grandes resultados que obtuvo en la pasada temporada donde el elenco dio un giro inesperado en su andamiaje, cuando más lo necesitaba, y evitó el descenso a pesar de que parecía una meta inalcanzable. Sin embargo, con esa parte de la historia, el Rojo le exige a Carlitos un mejor rendimientos a un equipo que bajó su nivel futbolístico y no puede afianzarse en el torneo.

Es por eso que el ex entrenador de Rosario Central está bajo la lupa en la institución, en medio de resultados irregulares y la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol . Luego de la victoria clave de este viernes por 1-0 ante Banfield, que lo dejó con chances de clasificar y estiró la estadía del entrenador en el club, se sometió a la conferencia de prensa donde sufrió cuestionamientos por el planteo y se cruzó con un periodista. "

"¿Viste el partido vos?", expresó sin escrúpulos y retrucó: "Yo jugué 3-4-3, no como ustedes dijeron. No jugué con Saltita de enganche. Teníamos que jugar, no meter presión".