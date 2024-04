El polémico video de Marcone insultado a un compañero de Independiente

“Quiero puntear la pelota y se me acalambró el gemelo. No había forma de que se aflojara. Cuando aflojó, los médicos no querían que yo volviera a entrar y les dije que iba a entrar igual. La verdad es que no podía pisar bien. Estoy contento por al menos haberlo podido empatar y por haber ayudado al equipo siendo parte de la jugada”, contó el jugador con la igualdad consumada, que no le sirve tanto a un Independiente que necesitaba los tres puntos para soñar con la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga.