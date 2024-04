Cuál es la comida que no hay nunca en las mesas del plantel de Racing

Costas 1.jpg Gustavo Costas

El Turco García, quien compartió vestuario con Costas en el pasado, no dudó en compartir algunos aspectos singulares de la personalidad del DT de la Academia. Según sus declaraciones, Costas lleva su amor por Racing al extremo, evitando incluso el consumo de alimentos de color rojo: "Gustavo no come tomate porque es rojo, no se sienta en una silla". Además, bromeó con el impacto que podría tener una prenda íntima roja en la vida amorosa del entrenador.