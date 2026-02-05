El emotivo recibimiento de los jugadores de Deportivo Madryn al arquero Nievas tras sufrir un paro cardiaco

Deportivo Madryn vivió una jornada emotiva hace algunas horas cuando el plantel organizó una emotiva bienvenida para el arquero Mauricio Nievas, quien regresó al equipo luego de haber sido tratado por un paro cardíaco que sufrió durante un entrenamiento cuando el equipo realizaba la pretemporada.

Luego de estar en la terapia intensiva, el arquero de 27 años visitó el hotel SECLA en Buenos Aires para reencontrarse con sus compañeros de equipo. Sumado a la emoción de verlo nuevamente tras el difícil momento, el plantel lo recibió con alegría y al grito de 'dale campeón'.

"Quiero tomarme un tiempo para dar las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en estos días tan difíciles", escribió luego en sus redes sociales. En forma de agradecimiento, el jugador que tuvo que ser operado a corazón abierto, sumó: "En especial al equipo médico del club por como actuaron y por no dejarme solo en un momento tan difícil".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAscensox3/status/2017636493024760171&partner=&hide_thread=false EMOCIÓN EN DEPORTIVO MADRYN



El plantel recibió a Mauricio Nievas, quien volvió tras haber sufrido muerte súbita en un entrenamiento.

Fue reanimado, trasladado a Buenos Aires y sometido a una cirugía cardíaca.



Hoy está de vuelta. Una historia que emociona y da esperanza.… pic.twitter.com/GHAgvJ1uBC — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) January 31, 2026

El dificil momento vivido en pretemporada no lo corrió del objetivo y en el mismo texto coqueteó con su regreso a las canchas: "Ya pensando en la rehabilitación y volver mejor que antes". Sin embargo, por el momento deberá ver a sus compañeros desde la tribuna hasta alcanzar una recuperación y un estado compatible con el alto rendimiento.

Cómo fue el episodio donde sufrió un paro cardíaco en el entrenamiento

Mauricio Nievas se descompensó durante un entrenamiento del club chubutense, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.

El cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo. Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde fue internado en la sala de terapia intensiva. Desde la institución aurinegra, destacaron la utilización del desfibrilador para evitar la muerte del futbolista.

“Como club, protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Mauricio (Nievas) empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones. Hay que tomar conciencia real de como actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé. Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila”, había declarado Cristian Diaz, DT de Deportivo Madryn, en DSports.

Nievas

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.