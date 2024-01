El ex Boca que elogió a la Bombonera desde Europa: "Siempre está repleta, es un jugador más"

Desde allí Payero brindó una entrevista, y no olvidó su paso por el xeneize y el encantamiento que le generó el estadio. "La Bombonera es un estadio que está siempre repleto. Su afición, no tiene palabra para describir lo que genera, por eso es llamada jugador número 12. Es un jugador más. Y lo que se vive de adentro y creo que es, tambien lo dije, uno no toma dimensión porque asemeja. Es la grandeza de cualquier otra cosa en lo bueno o en lo malo", contó en el medio Mola TV.