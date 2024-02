El ex jugador de Boca que trabaja de fumigador para llegar a fin de mes

Brahamonte.jpg

“Tuve varias lesiones como una luxación de tobillo que me tuvo un año fuera de las canchas. Al regresar de la lesión subí mucho de peso, no pude recuperarme ni tener la regularidad que quería”, le contó Marco al diario La Nación.

Luego su vida no tuvo nada que ver con el fútbol. Fue vendedor de zapatillas en la empresa Falabella . “Trabajé en varios lugares. Después de ser vendedor me compré un camión para el reparto de gas y también lo utilicé para los fletes acá en Osorno”, contó y agregó sobre su presente como empleado de una empresa de control de plagas en edificios: “Es un oficio que me hace viajar a diferentes ciudades y me gusta. Fumigamos en predios agrícolas y edificios con la nebulizadora. También hacemos control de roedores”.

La vida lo llevó por otro camino y su carrera futbolística duró tan solo seis años. Él sabe que todo fue muy rápido: "Mi ascenso fue rápido, como así también el descenso".