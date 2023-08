El explosivo comunicado de la jugadora de España que fue besada por Rubiales

Por supuesto, el mandamás de la Federación fue presionado a renunciar por expreso pedido de la FIFA , de las autoridades de varias regiones ibéricas e incluso el propio presidente Pedro Sánchez . A pesar de no contar con el apoyo del mundo del fútbol, se presentó en asamblea extraordinaria y exclamó que no iba a dimitir.

“El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo al que podría tener dándole un beso a mi hija”, sentenció el dirigente deportivo. Además, sobre el polémico momento, aclaró: “Nos abrazamos, me acercó a su cuerpo, le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó'. Se despidió riéndose”.