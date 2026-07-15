El famoso "pack chiquitas": quién es el criticado árbitro de Argentina-Inglaterra

El juez tomó muchas decisiones controversiales en el duelo de este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

El colegiado designado para el cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra , correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 , es Ismail Elfath . El partido se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el juez estadounidense ya acumulaba tres encuentros dirigidos en esta Copa del Mundo, no exentos de polémica.

Quizás condicionado por la campaña internacional anti-Argentina, el árbitro no tuvo una buena conducción del partido y sancionó algunas faltas bastante discutibles.

Pero su vínculo con el combinado albiceleste tiene historia: fue cuarto árbitro en la final de Qatar 2022 , aquella en la que el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Francia .

Elfath, de 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años emigró a Estados Unidos para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Austin, Texas.

Aunque el fútbol lo acompañó desde la infancia, con el tiempo decidió colgar los botines y formarse como árbitro, carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los referentes de su país adoptivo.

En 2001 obtuvo la ciudadanía estadounidense gracias al Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad, actualmente suspendido.

Desde 2016 integra el panel de árbitros internacionales de la FIFA y forjó gran parte de su trayectoria en la MLS. Ese recorrido lo llevó a cruzarse con Lionel Messi: fue el encargado de impartir justicia en la final de la Leagues Cup 2023, donde el Inter Miami se coronó campeón ante Nashville en la definición por penales, tras el 1-1 del tiempo reglamentario.

En el certamen actual, Elfath dirigió el 2-2 entre Países Bajos y Japón, el 1-0 de España sobre Uruguay -ambos por fase de grupos- y el 2-1 de Noruega ante Brasil en octavos. En esos compromisos mostró ocho amarillas y una roja, esta última a Agustín Canobbio por una dura entrada sobre Pau Cubarsí que selló la eliminación de la Celeste.

La prensa española lo señaló tras el partido ante Uruguay, acusándolo de falta de firmeza para controlar el juego y por permitir una pierna fuerte excesiva. La jugada más criticada fue el patadón de Rodrigo Bentancur a Iñaki Williams, que dejó al delantero fuera de varios partidos y solo fue sancionado con amarilla.

En el Brasil-Noruega, Elfath no advirtió en primera instancia un claro penal de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha, que luego Bruno Guimaraes desperdició. Recién tras la intervención del VAR rectificó su decisión. Ese día también concedió otro penal que Neymar convirtió en gol, aunque insuficiente para que el equipo de Carlo Ancelotti evitara la eliminación, en un final caliente por la impotencia brasileña.

A lo largo de su carrera, Elfath ha dirigido en torneos de elite: Mundiales, Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos, Mundial Sub-20 y Mundial de Clubes. A la Selección Argentina ya la arbitró en Tokio 2020, en un empate 1-1 por fase de grupos que dejó afuera al conjunto nacional por no haber sumado de a tres. Aquel día fueron titulares Facundo Medina y Alexis Mac Allister, ambos presentes en el plantel actual.

Esta es su segunda experiencia en una Copa del Mundo, tras haber arbitrado tres partidos en Qatar 2022: Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia en octavos.

Para el duelo ante Inglaterra, Elfath estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes 1 y 2, y por el italiano Maurizio Mariani como cuarto árbitro.