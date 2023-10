El gesto de Otamendi con Messi que destacó Scaloni

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue como destacó un gesto de Nicolás Otamendi al momento del ingreso de Lionel Messi. “Me lo dijo Nico ahora. Eso es la señal de lo que es el grupo. Lo primero que hace Otamendi es darle la cinta a nuestro capitán, y nuestro capitán no la acepta porque el capitán del partido era Otamendi. Son cosas que están buenas que se vean. Son gente muy humana, cercana, y encima son amigos. La capitanía de Ota se define cuando no están Leo o Fideo”, explicó antes de agregar: “El gesto de Ota está por demás para aplaudir”.

Qué dijo Scaloni sobre la Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Sobre la táctica del "doble nueve" con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Scaloni enfatizó las diferencias entre ambos delanteros y su capacidad para complementarse: "Son dos delanteros completamente diferentes: Julián aporta mucho con movimientos a los costados, Lautaro es más central, pero se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije, y hicieron un gran partido". Scaloni dejó en claro su satisfacción por la adaptación de ambos jugadores a sus respectivos roles.

Lionel Scaloni 1 (1).jpg Lionel Scaloni sorprendió al destacar un gesto entre dos de sus futbolistas más importantes.

Scaloni elogió la calidad de su equipo y destacó que su estilo de juego se ajusta a las habilidades de los jugadores: "Es un rasgo que no tanto pusimos nosotros sino que lo ponen ellos. Porque juegan tan bien que al final hay que jugar a eso, no podemos jugar a otra cosa".

Qué dijo Scaloni sobre Lionel Messi

El entrenador argentino también habló sobre la suplencia de Messi en el partido anterior, explicando que se tomó esta decisión para evitar riesgos innecesarios: "Hoy, era riesgoso que pueda tener más minutos de lo normal. Lo hablamos, y estamos de acuerdo con eso. Fue prudente hacerlo, porque corremos el riesgo de tener un problema que no es el caso".

Sobre si jugará el próximo partido, Lionel Scaloni explicó: "Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir sumando minutos y veremos. No es seguro que juegue, no es seguro que no juegue, porque todavía no hemos discutido eso. Optamos por sacar a Julián, que hizo un muy buen partido, y dejar a Lautaro central. Pero la verdad es que se complementaron muy bien y estoy contento por ellos".