El insólito gol errado de Estudiantes de Rio Cuarto que se convirtió en meme

El delantero Alanís del equipo cordobés falló un gol casi hecho en el duelo ante Aldosivi de Mar del Plata en la lucha por salir de la zona de descenso.

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto no se sacaron diferencias en el duelo que se jugó en el estadio José María Minella a pesar de que el elenco cordobés tuvo una chance clara que parecía casi imposible de desaprovechar para intentar quedarse con la victoria de visitante. Sin embargo, a pesar de que las chances de convertir eran claras, el delantero terminó fallando una situación inmejorable.

Rápidamente en el inicio de la segunda etapa, cuando el marcador indicaba que iban tres minutos de juego, el delantero Gabriel Alanís quedó mano a mano con el arquero Axel Werner, lo esquivó y quedó con el arco a su merced para darle el gol que podía darle tres puntos importantes para la tabla de posiciones en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol argentino.

Sin embargo remató para darle un cierre a la jugada pero terminó lanzando su remate afuera del arco para la sorpresa de todos que para bien o mal entendían que el desenlace de la jugada sería el tanto de Estudiantes RC . Al darse cuenta de lo ocurrido, el delantero se tomó la cabeza y se reprochó internamente la definición de la jugada que lo privó al equipo de ponerse en ventaja.

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Finalmente el encuentro entre el tiburón (penúltimo) y los cordobeses (últimos en la tabla) finalizó con un empate en cero que no le sirve a ninguno de los equipos debido a que necesitan sumar para intentar escalar en la tabla para no descender de categoría.

La tremenda patada karateka de un arbitro a un jugador tras ser agredido con una botella: el video

Un hecho violento quedó registrado en el fútbol peruano durante el duelo que disputaron el Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC por la Copa Perú, con el árbitro Luis Alegre como protagonista luego de ejecutar una patada karateca cuando estaba por expulsar a un jugador.

Las cámaras siguieron al árbitro del encuentro que estaba decidido en expulsar a un futbolista. Con la decisión tomada, caminó hacia adelante y se encontró con un miembro del cuerpo técnico que, disconforme con la situación, le tiró con una botella plástica. Sin mediar palabras, el árbitro respondió con una acción inesperada.

Rápidamente reaccionó y le terminó pegando una patada de karate en el rostro que lo terminó mandando al piso. Sus compañeros, como también las fuerzas de seguridad, intentaron frenar la situación mientras que tan solo uno intentó tomar revancha por la patada que dejó a todos sorprendidos.